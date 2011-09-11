مسببان سوزاندن کاه و کلش در گیلان به دادگاه معرفی شدند

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اجرای قانون جلوگیری از آلودگی هوا هفت شالیکار و یک دهدار اقدام به سوزاندن کاه و کلش و زائدات کشاورزی کرده بودند به جرم تهدید علیه بهداشت عمومی به دادگاه معرفی شدند.

وی اظهارداشت: مجازات این متخلفان برابر ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی است.

مدیرکل محیط زیست گیلان به سوزندان پسماندهای کشاورزی ( کاه و کلش ) در روزهای اخیر گفت: در روزهای اخیر مالکان اراضی کشاوزری با اقدام به سوزندان ضایعات برنج موجبات برهم زدن آرامش، سلب آسایش و سلامتی شهروندان را فراهم کرده اند.

وی بیان داشت: براساس مطابق ماده هفت قانون مدیریت پسماند مدیریت پسماندهای عادی در روستاها به عهده دهیاران است و طبق ماده 14 مصوبه شورایعالی محیط زیست در رابطه با ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزی، مدیریت های اجرایی پسماند کشاورزی، دهیاران روستاها و در خارج از حوزه روستاها بخشداران موظفند متخلفان را به دادستانی محل وقوع تخلف معرفی کنند.

عبدوس یادآورشد: از آنجا که این اداره کل اسامی مالکان اراضی کشاورزی را در اختیار ندارد چنانچه دهیاران نسبت به انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده و گزارش تخلفات موضوع سوزاندان ضایعات کشاورزی را به اداره کل محیط زیست استان گزارش نکنند، خودشان به دادگاه معرفی خواهند شد.