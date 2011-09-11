هنرمندان خارجی در کارگاه طراحی جشنواره بین المللی تجسمی شرکت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر موغاری عصر یکشنبه در حاشیه کارگاه طراحی جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی در استان گلستان با تاکید بر مهم نبودن ابزار کار گفت: در پایان جشنواره 3 نفر برگزیده و از 3 تا 5 نفر در هر رشته نیز تقدیر می شود.

وی افزود: هنرمندان این جشنواره در رشته های سیاه قلم، آب مرکب و نفت قیر فعالیت می کنند.

این استاد برجسته کشور گفت: کارگاه دو روز به طول می انجامد و از هر هنرمند در پایان کارگاه 4 اثر تحویل گرفته می شود و مهلت تحویل آثار نیز فردا عصر است.

وی با اشاره به بین المللی بودن جشنواره ادامه داد: از کشورهای دیگر در این کارگاه شرکت نکرده اند و قریب به 35 نفر از بانوان و آقایان ایرانی به صورت مشترک شرکت کرده اند.

موغاری اظهار داشت: سطح کار در طراحی شرکت کنندگان جز در دو یا سه مورد خیلی بالا نیست و علت این امر نیز عدم اهمیت به طراحی در کلاس های آموزشی، استفاده از عکس و بسنده کردن به انجام سفارشات است.

وی تصریح کرد: البته در تهران چند کلاس روی بنیادهای اساسی کار می کنند اما در بخش پرتره که پیشرفته ترین هدف طراحی است تجربه زیادی وجود ندارد و آموزش صحیحی داده نشده است.

موغاری اضافه کرد: بخش طراحی جشنواره در دو بخش انتزاعی یا ذهنی و بخش طبیعت و در موضوعاتی چون وحدت و همبستگی، جهاد اقتصادی و جلوه های کار و تلاش برگزار می شود.

موغاری در پایان گفت: در بخش انتزاعی احمد وکیلی و در بخش طبیعت بنده مسئولیت برگزاری و نظارت بر کارگاه را برعهده داریم،دستیار نیز که از برگزیدگان طراحی 3 سال گذشته است در این امر کمک می کند.