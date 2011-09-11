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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

ورودی قاین ایمن سازی می شود

ورودی قاین ایمن سازی می شود

قاین - خبرگزاری مهر: فرماندار قاین گفت: با صرف هشت میلیارد ریال اعتبار ورودی شهر قاین امسال ایمن سازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حبیبی منش بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان اظهارداشت: روند کند ایمن سازی و تعریض ورودی شهر قاین موجب اعتراض و گلایه مردم شده است که نیازمند سرعت بخشیدن به اجرایی شدن این پروژه هستیم.

وی بیان داشت: پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و سه میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای تکمیل این طرح اختصاص یافته است .

فرماندار قاین ابراز امیدواری کرد: با سرعت بخشیدن به اجرای طرح این پروژه امسال به بهره برداری برسد.

حبیبی منش  با اشاره به اینکه قوانین راهنمایی و رانندگی همه اقشار جامعه سر و کار دارند و به قشر خاصی اختصاص ندارد، ادامه داد: هر روز با این قوانین سرو کار داریم و باید به آن احترام بگذاریم.

وی گفت: قانون جدید وظایفی را برای دستگاه ها و شهرداری ها مشخص کرده است که حسب تشخیص افسر و کارشناس تصادف چنانچه اداره مقصر باشد به همان نسبت بایستی پاسخگو باشند.

 وی بر مطالعه و اجرایی شدن مصوبات و تعامل و تفاهم ادارات تاکید کرد.

فرماندار قاین بیان کرد:  ادارات نسبت به آموزش دانش آموزان و ارائه خدمات به مدارس که در حاشیه جاده قرار دارند باید اقدام کنند.

حبیبی منش با اشاره به تصادفات ناگوار روزهای گذشته در سطح شهر بویژه بلوار امام علی (ع) خواستار بررسی کارشناسی توسط پلیس راهور و شهرداری شد تا نسبت به ایمن سازی این مسیر نیز اقدام شود.

در این جلسه بر خط کشی عابر پیاده و معابر، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی آموزش ترافیکی،  فراخوان همیاران پلیس بمنظور همکاری در تردد دانش آموزان در ابتدای سال، احداث پارک ترافیک، اجرای آیلند و جابجایی بلوارهای شهری تاکید شد.

کد مطلب 1405049

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