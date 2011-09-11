مرکز آموزش عالی سلامت در گرمی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز صحرایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی توسعه مراکز علمی این شهرستان اظهار داشت: این مرکز با تبدیل دانشکده پرستاری و مامایی گرمی به مرکز آموزش عالی ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه مجوز تبدیل دانشکده پرستاری و مامایی این شهرستان به مرکز آموزش عالی سلامت اخذ شده است، افزود: این مرکز آموزش پس از راه اندازی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش خواهد کرد.

فرماندار شهرستان گرمی احداث ساختمان مناسب برای مرکز آموزش عالی سلامت در کنار بیمارستان ولایت این شهرستان را به منظور نیاز به آموزش‌های بالینی ضروری دانست.



وی اضافه کرد: علاوه بر این آموزشکده فنی رازی و دانشکده علمی کاربردی کشاورزی این شهرستان نیز در آینده ای نزدیک تاسیس خواهد شد.

صحرایی همچنین احداث خانه های بهداشت در مناطق محروم و دور افتاده را از برنامه های مهم این شهرستان برشمرد و یادآور شد: شهرستان گرمی با این اقدامات از موفق ترین شهرستانهای استان در عرصه سلامت و بهداشت است.

وی در پایان با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توجه ویژه ای به مراکز بهداشتی در مناطق روستایی شده است، عنوان کرد: با ایجاد مراکز بهداشتی آمار مرگ و میر هم اکنون کاهش چشمگیری داشته است.

