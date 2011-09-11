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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۴۱

در گرگان/

کارگاههای جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی در 8 رشته برگزار شد

کارگاههای جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی در 8 رشته برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همزمان با دومین روز از برگزاری هجدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان در گرگان، کارگاه های مخصوص هنرمندان در هشت رشته مختلف برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر،، کارگاه های این دوره از جشنواره در 8 رشته نقاشی، طراحی، کاریکاتور، حجم، گرافیک، عکاسی، نگارگری و خوشنویسی  برگزار شده است.

کارگاه نقاشی با حضور 30 هنرمند و با حضور علی بیگی پرست، غلامعلی طاهری و احمد خلیلی فرد به عنوان استاد برگزار شد.

همچنین احمد وکیلی و منوچهر موغاری نیز در کارگاه طراحی که با حضور 32 نفر برگزار شد، به عنوان استاد راهنما و داور حضور دارند.

کارگاه نگارگری که 30 نفر شرکت کننده دارد نیز با حضور عسکر مرادی، عبدالله محرمی و جلیل جوکار به عنوان داوران و استاد راهنما برگزار شد.

کارگاه گرافیک نیز با حضور 24 نفر آقا و 9 هنرمند خانم، توسط بهرام کلهرنیا، حسین نوروزی و مهدی رحیمی در حال برگزاری است و جواد علیزاده، بهمن عبدی و اردشیر رستمی در کارگاه کاریکاتور که 28 نفر شرکت کننده دارد را برگزار می کنند.

کارگاه عکاسی نیز صبح امروز با حضور 30 هنرمند و با حضور اساتیدی هم چون کتایون قدس راد، علیرضا صارمی و بابک صدیقی در روستای زیارت گرگان برگزار شد.

در رشته حجم نیز 31 هنرمند به همراه پریسا خضابی، نادر قشقایی و شاهرخ دیلمانی به عنوان استاد راهنما و داور و در رشته خوشنویسی30 شرکت کننده، در کنار محمدتقی فریدون تبریزی، احمد پیله چی و علی تن به عنوان استاد راهنما و داور هجدهمین جشنواره بین المللی هنرای تجسمی همکاری دارند.

گفتنی است، این کارگاه ها تا عصر فردا (21 شهریور) در استان گلستان ادامه دارد.

کد مطلب 1405053

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