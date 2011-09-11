کارگاههای جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی در 8 رشته برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر،، کارگاه های این دوره از جشنواره در 8 رشته نقاشی، طراحی، کاریکاتور، حجم، گرافیک، عکاسی، نگارگری و خوشنویسی برگزار شده است.

کارگاه نقاشی با حضور 30 هنرمند و با حضور علی بیگی پرست، غلامعلی طاهری و احمد خلیلی فرد به عنوان استاد برگزار شد.

همچنین احمد وکیلی و منوچهر موغاری نیز در کارگاه طراحی که با حضور 32 نفر برگزار شد، به عنوان استاد راهنما و داور حضور دارند.

کارگاه نگارگری که 30 نفر شرکت کننده دارد نیز با حضور عسکر مرادی، عبدالله محرمی و جلیل جوکار به عنوان داوران و استاد راهنما برگزار شد.

کارگاه گرافیک نیز با حضور 24 نفر آقا و 9 هنرمند خانم، توسط بهرام کلهرنیا، حسین نوروزی و مهدی رحیمی در حال برگزاری است و جواد علیزاده، بهمن عبدی و اردشیر رستمی در کارگاه کاریکاتور که 28 نفر شرکت کننده دارد را برگزار می کنند.

کارگاه عکاسی نیز صبح امروز با حضور 30 هنرمند و با حضور اساتیدی هم چون کتایون قدس راد، علیرضا صارمی و بابک صدیقی در روستای زیارت گرگان برگزار شد.

در رشته حجم نیز 31 هنرمند به همراه پریسا خضابی، نادر قشقایی و شاهرخ دیلمانی به عنوان استاد راهنما و داور و در رشته خوشنویسی30 شرکت کننده، در کنار محمدتقی فریدون تبریزی، احمد پیله چی و علی تن به عنوان استاد راهنما و داور هجدهمین جشنواره بین المللی هنرای تجسمی همکاری دارند.

گفتنی است، این کارگاه ها تا عصر فردا (21 شهریور) در استان گلستان ادامه دارد.