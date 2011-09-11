کارکردهای نیروگاه بوشهر در رسانه ملی تبلیغ شود

احمد نجابت در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به اتصال نیروگاه هسته ای بوشهر به شبکه سراسری که فردا برگزار می شود افزود: بعد از انقلاب اسلامی کشورهای آلمان،ژاپن و روسیه قرار دادشان را در قبال این نیروگاه عملی نکردند و لطماتی زیادی را به ما وارد کردند اما با این و جود ایران سیاست صلح آمیز خود را دنبال و پیگیری کرد.

وی با بیان اینکه استفاده برق از نیروگاه بوشهر حق مسلم ایران است گفت: البته معتقدم صداوسیما باید فعالیت نیروگاه بوشهر را به خوبی برای مردم تبلیغ کند چرا که علارقم فشارها بیرونی، فردا طی مراسمی نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه سراسری برق متصل می شود.

این فعال سیاسی همچنین تصریح کرد: دولت اصلاحات تمام تلاش خود را به کار بست تا فعالیت های هسته ای به تعویق بیافتد اما با درایت مقام معظم رهبری ایران اسلامی امروز در حوزه هسته ای به پیشرفت قابل قبولی دست یافته است.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تاکید کرد: البته دشمنان نظام در صددند تا از فعالیت نیروگاه بوشهر سوء استفاده کنند از این رو باید مراقب باشیم تا به موقع جواب این برنامه ها رابدهیم.

نجابت فعالیت های انجام شده در نیروگاه بوشهر را مثبت و سازنده ارزیابی کرد ور در عین حال اظهار داشت: با توجه به اینکه مقامات روس برای مراسم فردا به ایران سفر کرده اند اما باید به این نکته توجه کرد که نباید اجازه دهیم آنها از این نیروگاه امتیاز بگیریند چرا که روس ها به دنبال معامله هستند.

گفتنی است؛ نیروگاه اتمی بوشهر فردا با 40 درصد تـوان و با حضور مسئولان اتمی ایران و روسیه به شبکـه سراسری برق کشور متصل می شود تا بهره برداری مقدماتی از نخستین نیروگاه اتمی جمهوری اسلامی ایران آغاز شود .

