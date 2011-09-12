رونمایی از سه عنوان کتاب در ایام هفته دفاع مقدس در البرز

سرهنگ پاسدار حسین رنجکش در حاشیه برپایی نمایشگاه کتاب استان البرز با بیان این مطلب گفت: این کتاب ها شامل کتاب (19 پرچم) حاوی 11 داستان کوتاه دفاع مقدس به زبان انگلیسی، ترجمه احمد محرمی، کتاب (سرداران سوله) شامل خاطرات آقایان دکتر ایرج محبوب و دکتر ابولقاسم اخلاقی از امداد رسانی روزهای ابتدایی جنگ به مجروحین است که به قلم خانم فاطمه دهقان نیری به رشته تحریر در آمده و کتاب (روی خط بزرگ شدن) خاطرات آقای صیاحی نیا و بازنویسی خانم مریم بذر افشان است.

وی افزود: حفظ و انتشار خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس یکی از وظایف تخصصی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بوده و این معاونت آمادگی چاپ و انتشار خاطرات ، داستان ها و رمان های نویسندگان در این زمینه را دارد.

رنجکش ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال حداقل 5 عنوان کتاب دیگر در حوزه پژوهش، ترجمه، اسناد و خاطره نیز رونمایی خواهد شد.

