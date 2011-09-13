به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن که عصر روز سه شنبه در سالن "سینان اردم" ترکیه برگزار شد، امید نوروزی، حبیب الله اخلاقی و بشیر باباجانزاده با قرعههای دشواری مواجه شدند.
بر این اساس امید نوروزی در وزن 60 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با کشتی گیری از اوکراین روبهرو می شود و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر اروپایی در دور سوم با برنده دیدار کشتی گیران روسیه و آلمان مسابقه می دهد. کشتی گیران سرشناسی از صربستان، کره جنوبی، ترکیه، ژاپن و کره جنوبی در گروه نوروزی حضور دارند.
حبیب الله اخلاقی در وزن 84 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف "نظمی آولوجا" از ترکیه دارنده چندین مدال جهانی می رود و در صورت پیروزی مقابل کشتی گیر تیم میزبان در دور دوم با برنده دیدار کشتی گیران دومینیکن و اوکراین مسابقه می دهد. در گروه وی کشتی گیر روس نیز حضور دارند.
همچنین در وزن 120 کیلوگرم بشیر باباجانزاده در دور نخست به مصاف حریفی از گرجستان می رود و در صورت شکست این کشتی گیر گرجی در دور دوم با برنده دیدار کشتی گیران بلاروس و ایتالیا روبهرو می شود. در گروه باباجانزاده "آنوچین" از روسیه، "رامونوف" از قرقیزستان، "نونز" قهرمان المپیک و جهان از کوبا و "یوری پاتریکوف" از ارمنستان حضور دارند.
نکته جالب توجه در وزن 120 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان حضور مسعود هاشمزاده دارنده مدال طلای آسیا در ترکیب تیم آذربایجان است تا وی پس از طهماسبی به عنوان دومین کشتی گیر ایرانی برای این کشور به میدان برود.
دیروز در روز نخست این رقابتها سعید عبدولی فرنگی کار شایسته وزن 66 کیلوگرم کشورمان با شایستگی و علیرغم آسیب دیدگی از ناحیه مچ دست به مدال طلا دست یافت. محسن حاجیپور و قاسم رضایی فرنگی کاران اوزان 55 و 96 کیلوگرم کشورمان نیز مقابل کشتی گیران رژیم اشغالگر قدس حاضر به مسابقه نشدند و دستشان از مدال کوتاه ماند.
رقابت کشتی گیران در وزن 74 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهانی روز چهارشنبه برگزار می شود که فرشاد علیزاده نماینده کشورمان در این وزن به میدان خواهد رفت.
رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن طی روزهای 25 تا 27 شهریورماه در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود.
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