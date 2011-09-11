برگزاری مراسم سالروز حملات 11 سپتامبر با حضور اوباما و بوش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مراسم یادبود قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 از دقایقی پیش در محل اصلی این حملات واقع در منهتن نیویورک آغاز شد.

در این مراسم علاوه بر خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا و "جرج دبلیو. بوش" سلف وی و همسرانشان نیز حضور دارند.

در ابتدای این مراسم اوباما ضمن سخنرانی کوتاهی از وقوع این حملات فاجعه بار ابراز تاسف کرده و به مردم آمریکا و خانواده قربانیان تسلیت گفت. در بخش دیگری از مراسم امروز که یک دهه پس از فروریختن برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی برگزار می شود، شماری از خانواده ها به خواندن اسامی قربانیان این حملات پرداختند.

در ادامه "جرج بوش" رئیس جمهوری وقت آمریکا در زمان وقوع این حملات با گرامیداشت یاد کشته شدگان این واقعه از کسانی که جان خود را برای مبارزه آمریکا با تروریسم به خطر انداخته اند تقدیر کرد.

گفتنی است اوباما طی سخنانی به مناسبت سالگرد حملات تروریستی 11سپتامبر مدعی شد آمریکا با گذشت 10 سال از این حملات قوی تر شده است. وی در یک نطق رادیویی با اشاره به کشته شدن حدود سه هزار نفر در این حملات اذعان کرد که با وجود جنگ تمام عیار غرب علیه تروریسم، این خطر همچنان آمریکا را تهدید می کند.