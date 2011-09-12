پیام نماینده کرج به مناسبت بازگشایی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر در این پیام آمده است: در مکتب اسلام تمام افرادش باید معلم باشند و تمام افرادش متعلم. سلام بر مهر، سلام بر ماه مهربان، سلام بر شکوفایی در پاییز که شکوفایی و لحظه به لحظه جاری بودن زیباست.

وی ادامه داد: ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهدای دانش آموز وفرهنگی آغاز سال تحصیلی را به همه فرهنگیان، دانشگاهیان، دانش آموزان و ملت بزرگ ایران به ویژه مردم استان سر افراز البرز صمیمانه تبریک عرض می کنم.

این مسئول بیان کرد: قرآن کریم به عنوان چراغ پر فروغ و سراج وهاج که کاملترین برنامه و قوانین را برای سعادت بشر دارد، در آیات نورانیش مکتب تعلیم و تربیت اسلامی را به زیبایی هرچه تمام ترسیم و خداوند را به عنوان اولین معلم بشر معرفی کرده است.

نماینده کرج در خانه ملت افزود: در مکتب اسلام تمام افرادش باید معلم باشند و تمام افرادش متعلم. همه باید هم تحصیل کنند و هم تدریس کنند و انسانها را الهی تربیت کنند.

اکبریان اظهار داشت: مقام شامخ و والای معلمان در زمره انبیای الهی و وارثان پیامبران شمرده می شود. معلم مفسر، مبین و محقق‌کننده اهداف بلند تحول بنیادین است.

این مسئول عنوان کرد: از این روست که مجلس شورای اسلامی و نظام تعلیم و تربیت تمام توان خود را به کار گرفته است تا در مسیر این تحول جایگاه و شان معلم، نوع نگاه جامعه به معلم و نوع نگاه مردم به نظام تعلیم و تربیت را ارتقا بخشد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد وآسارا گفت: دانش آموزان آینده سازان کشور ما هستند و باید برای رشد و نمو آنان تلاش وافر داشته باشیم.

توسعه آموزش و پژوهش در کشور یکی از ارکان توسعه یافتگی است

وی بیان کرد: توسعه آموزش و پژوهش در کشور یکی از ارکان توسعه یافتگی و حرکت به سوی تعالی و پیشرفت جامعه، شکوفایی استعداد‌ها و بالندگی علمی جامعه است.

این مسئول اضافه کرد: در دنیای امروز هر کس و هر کشوری که بخواهد عزتمند ومستقل زندگی کند باید در زمینه کسب علم و دانش و پرورش دانش آموزان تا هر اندازه که می تواند سرمایه گذاری کند.

اکبریان گفت: بعد ازپیروزی شکوهمند انقلاب در عرصه های علمی و در زمینه های مختلف آن از پزشکی و فیزیک هسته ای گرفته تا علوم تربیتی رشد چشمگیری داشته ایم که همه این پیشرفتها مدیون فرهنگیان عزیز است که چرخ پیشرفت علم وفرهنگ کشور با همت آنان به حرکت درآمده است.

وی افزود: در ماه مهر فضای میهن ما به عطر مجاهدت در راه کسب علم و دانش ومعرفت عطر آگین می شود چرا که کسب علم و دانش همواره یکی از با شکوه ترین مجاهدتها و حرکتهای ملی ایرانیان در طول تاریخ بوده است.

مجموعه آموزش وپرورش یکی از بزرگترین و موثرترین مجموعه کشور است

این مسئول اظهار داشت: مجموعه آموزش وپرورش یکی از بزرگترین و موثرترین مجموعه کشور است و امروز جامعه فرهنگیان ما از مومن ترین وپاک ترین اقشار جامعه هستند چرا که بزرگترین ابتکارات وخلاقیتها و پیشرفتهای علمی ومعنوی، سیاسی و اقتصادی مرهون دلسوزی، فداکاری وتلاش صادقانه ومخلصانه جامعه فرهنگی است.

نماینده کرج در خانه ملت یادآور شد: باید همه تلاشها برای خدمت به معلم و مستحکمتر شدن رابطه بین معلم ودانش آموز متمرکز شود.

وی افزود: امیدوارم این سال تحصیلی، سالی سرشار ازنشاط، پیشرفت و موفقیت برای همه ملت ما به وی‍ژه جامعه فرهنگی وآموزشی ما باشد.

نماینده کرج اضافه کرد: فرارسیدن مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید را به همه دانش آموزان عزیز، معلمان و دبیران محترم تبریک و تهنیت عرض می کنم و برای همه آرزوی توفیق روزافزون را از درگاه احدیت خواستارم.