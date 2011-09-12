40میلیارد ریال هزینه خریداری میلگرد و سیمان سالن اجلاس اصفهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال هاشمی نژاد تصریح کرد: خرید و نصب دکلهای مخابراتی، باسکول و تهیه بیسیم و خودرو نیز برای کنترل و نظارت در محل پروژه مجموعه سالنهای اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد انجام شده است.
وی احداث سالن اجلاس سران غیرمتعهدها را موجب تحول و توسعه شهر اصفهان دانست و اضافه کرد: مدیریت شهری همواره در اجرای طرحهای مهم و موثر عمرانی گامهای بلندی برداشته و با ساخت مجموعه مهم و بزرگ سالن اجلاس سران، در آینده نزدیک، موجب فخر و مباهات تمام ایرانیان میشود.
مدیر امور عمومی و پشتیبانی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه ساخت سالنهای اجلاس سران غیرمتعهد نیاز به پشتیبانی و تدارکات مستمر و تلاشهای شبانهروزی دارد، ادامه داد: مدیریت امور عمومی بنا به دستور شهردار اصفهان و حمایت همه جانبه از سوی معاونت اداری مالی شهرداری تاکنون حدود ۲۰هزار تن میلگرد و بیش از ۵۰ هزار تن سیمان، در مجموع با هزینهای بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال، تاکنون خریداری و در محل ساخت سالن اجلاس سران در حال تخلیه است.
وی گفت: مدیریت شهری اصفهان تا حصول نتیجه به روند پشتیبانی خود ادامه میدهد.
هاشمینژاد با بیان اینکه احداث این مجموعه عظیم، پروژه سنگینی محسوب میشود، ادامه داد: با توجه به تجربه و مهارت شهرداری اصفهان در زمینه ساخت طرحهای موثر و نوین، در آینده نزدیک شاهد شکلگیری یکی از استثناییترین طرحهای عمران شهری در اصفهان هستیم.
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