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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۴۰

عطایی به مهر خبر داد:

آغاز طرح استقبال از مهر در مدیریت کنترل و نظارت شهرداری کرج

آغاز طرح استقبال از مهر در مدیریت کنترل و نظارت شهرداری کرج

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کنترل و نظارت شهرداری کرج از آغاز طرح استقبال از مهر در این مدیریت خبر داد و اجرای از این طرح به عنوان یکی از اهداف شهرداری نام برد.

حسین عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر از برقراری گشتهای ویژه در قالب طرح استقبال از مهر خبر داد و این امر را از طرحهای مطلوب دانست.

مدیر کنترل و نظارت شهرداری کرج ادامه داد: طرح استقبال از مهر توسط گشتهای کنترل و نظارت با هدف خدمت رسانی به شهروندان در سطح مناطق شهرداری انجام می شود.

این مسئول بیان کرد: طی این طرح، گشتهای ویژه مدیریت کنترل و نظارت در هسته مرکزی شهر کرج فعالیت خود را در این زمینه انجام می دهند.

وی گفت: با اجرای این طرح علاوه بر رفع سد معبر احتمالی که توسط مغازه داران و دستفروشان ایجاد می شود، خاک و نخاله و مصالح ساختمانی که سطح پیاده روها و خیابانها را اشغال کرده باشند نیز جمع آوری خواهند شد.

عملیات ویژه ای برای رفع معضل تکدیگری انجام می شود

عطایی اضافه کرد: در طول اجرای این طرح عملیات ویژه ای برای رفع معضل تکدیگری انجام خواهد شد تا با جمع آوری و ساماندهی آنها چهره شهر زیباتر و مطلوبتر شود.

 مدیر کنترل و نظارت شهرداری کرج افزود: برای رفع دائمی این معضل همکاری سایر دستگاه های ذیربط ضروری است و این امر اهمیت فراوانی دارد.

وی یادآور شد: شهروندان نیز می توانند با کمک به مستمندان و نیازمندان از طریق مبادی قانونی در برطرف کردن معضل تکدیگری، شهرداری را یاری کنند.

کد مطلب 1405106

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