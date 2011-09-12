آغاز طرح استقبال از مهر در مدیریت کنترل و نظارت شهرداری کرج

حسین عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر از برقراری گشتهای ویژه در قالب طرح استقبال از مهر خبر داد و این امر را از طرحهای مطلوب دانست.

مدیر کنترل و نظارت شهرداری کرج ادامه داد: طرح استقبال از مهر توسط گشتهای کنترل و نظارت با هدف خدمت رسانی به شهروندان در سطح مناطق شهرداری انجام می شود.

این مسئول بیان کرد: طی این طرح، گشتهای ویژه مدیریت کنترل و نظارت در هسته مرکزی شهر کرج فعالیت خود را در این زمینه انجام می دهند.

وی گفت: با اجرای این طرح علاوه بر رفع سد معبر احتمالی که توسط مغازه داران و دستفروشان ایجاد می شود، خاک و نخاله و مصالح ساختمانی که سطح پیاده روها و خیابانها را اشغال کرده باشند نیز جمع آوری خواهند شد.

عملیات ویژه ای برای رفع معضل تکدیگری انجام می شود

عطایی اضافه کرد: در طول اجرای این طرح عملیات ویژه ای برای رفع معضل تکدیگری انجام خواهد شد تا با جمع آوری و ساماندهی آنها چهره شهر زیباتر و مطلوبتر شود.

مدیر کنترل و نظارت شهرداری کرج افزود: برای رفع دائمی این معضل همکاری سایر دستگاه های ذیربط ضروری است و این امر اهمیت فراوانی دارد.

وی یادآور شد: شهروندان نیز می توانند با کمک به مستمندان و نیازمندان از طریق مبادی قانونی در برطرف کردن معضل تکدیگری، شهرداری را یاری کنند.