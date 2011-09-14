مهدی کرباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر تاثیرات مثبت کرسیهای بینالمللی افراد مختلف بر ورزش ایران اظهارداشت: حضور در مجامعی که به لحاظ تصمیم گیری در جایگاههای بالایی قرار دارند، میتواند در ارتقای جایگاه ورزش جمهوری اسلامی ایران و مواضع ورزشی کشورمان تاثیرگذار باشد.
وی به دیگر تاثیرات حضور در مجامع بینالمللی اشاره و تصریح کرد: با داشتن کرسیهای بینالمللی علاوه بر تقویت اعتبار ورزشی ایران میتوان از امکانات موجود در نهاد مربوطه مانند شورای المپیک آسیا در جهت منافع ورزش ایران استفاده کرد.
خزانهدار کمیته ملی المپیک ادامه داد: آنجا که ورزش ایران در عرصههای بینالمللی با مشکل خاصی مواجه میشود، حضور افراد در کرسیهای بینالمللی میتواند برای برطرف کردن مشکل یا کاهش آن به حداقل کمک کننده باشد. در کنار همه اینها استفاده از تجربه و تخصص دیگر اعضای کمیتههای بینالمللی برای پیشبرد اهداف ورزش ایران از تاثیرات مثبت داشتن کرسی بینالمللی است.
کرباسیان با بیان اینکه به خاطر همه این دلایل حضورم در کمیته مالی شورای المپیک آسیا را به فال نیک میگیرم، در پاسخ به این سئوال که "به واسطه عضویت در این کمیته چه کمکی میتوانید به ورزش ایران داشته باشید و آیا این کمکها دربرگیرنده مسائل مالی هم خواهد بود؟"، گفت: به هر حال سعی میکنم در جهت توسعه و سربلندی ورزش ایران گام بردارم ضمن اینکه تلاش میکنم بتوانم کمک مالی هم به ورزش ایران داشته باشم.
خزانهدار کمیته ملی المپیک در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه "نخستین جلسه کمیته ملی شورای المپیک آسیا با حضور عضو ایرانی چه زمانی برگزار خواهد شد؟"، اظهارداشت: هیچ اطلاعی ندارم. حکم عضویتم در کمیته مالی را به تازگی دریافت کردهام و هنوز در مورد نشستهای آتی هیچ اطلاعی ندارم اما به طور حتم پس از حضور در نخستین جلسه میتوانم اطلاعات بیشتری از تاثیرات عضویت در این کمیته برای کشورم به دست آورم.
نظر شما