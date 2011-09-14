مهدی کرباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر تاثیرات مثبت کرسی‎های بین‎المللی افراد مختلف بر ورزش ایران اظهارداشت: حضور در مجامعی که به لحاظ تصمیم گیری در جایگاه‎های بالایی قرار دارند، می‎تواند در ارتقای جایگاه ورزش جمهوری اسلامی ایران و مواضع ورزشی کشورمان تاثیرگذار باشد.

وی به دیگر تاثیرات حضور در مجامع بین‎المللی اشاره و تصریح کرد: با داشتن کرسی‎های بین‎المللی علاوه بر تقویت اعتبار ورزشی ایران می‎توان از امکانات موجود در نهاد مربوطه مانند شورای المپیک آسیا در جهت منافع ورزش ایران استفاده کرد.

خزانه‌دار کمیته ملی المپیک ادامه داد: آنجا که ورزش ایران در عرصه‏های بین‏المللی با مشکل خاصی مواجه می‏شود، حضور افراد در کرسی‏های بین‎المللی می‎تواند برای برطرف کردن مشکل یا کاهش آن به حداقل کمک کننده باشد. در کنار همه اینها استفاده از تجربه و تخصص دیگر اعضای کمیته‌های بین‎المللی برای پیشبرد اهداف ورزش ایران از تاثیرات مثبت داشتن کرسی بین‌المللی است.

کرباسیان با بیان اینکه به خاطر همه این دلایل حضورم در کمیته مالی شورای المپیک آسیا را به فال نیک می‌گیرم، در پاسخ به این سئوال که "به واسطه عضویت در این کمیته چه کمکی می‎توانید به ورزش ایران داشته باشید و آیا این کمک‏ها دربرگیرنده مسائل مالی هم خواهد بود؟"، گفت: به هر حال سعی می‎کنم در جهت توسعه و سربلندی ورزش ایران گام بردارم ضمن اینکه تلاش می‏کنم بتوانم کمک مالی هم به ورزش ایران داشته باشم.

خزانه‌دار کمیته ملی المپیک در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه "نخستین جلسه کمیته ملی شورای المپیک آسیا با حضور عضو ایرانی چه زمانی برگزار خواهد شد؟"، اظهارداشت: هیچ اطلاعی ندارم. حکم عضویتم در کمیته مالی را به تازگی دریافت کرده‌ام و هنوز در مورد نشست‏های آتی هیچ اطلاعی ندارم اما به طور حتم پس از حضور در نخستین جلسه می‏توانم اطلاعات بیشتری از تاثیرات عضویت در این کمیته برای کشورم به دست آورم.