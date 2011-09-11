برگزاری اولین کنگره جهانی صنایع مس در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر سعدمحمدی عصر یکشنبه در جلسه معدنکاران و مدیران صنعتی سراب اظهار داشت: این کنگره با هدف آشنایی همگان با پیشرفت های بدست آمده در زمینه اجرای طرح های توسعه این صنعت و همکاری مجامع علمی و ارگانهای ذی ربط و به منظور فراهم آوردن امکان تبادل اطلاعات، دانسته های علمی و فنی و ارتقا دانش فنی دست اندرکاران صنعت مس در زمینه اکتشاف، طراحی، استخراج، فراوری، متالورژی استخراجی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست و اقتصاد و بازار برگزار می شود.

سعدمحمدی از آمادگی کارشناسان بیش از 20 کشور جهان برای شرکت در کنگره بین المللی مس ایران خبرداد و افزود: اعلام آمادگی حضور رئیس جهانی معدن در این کنگره و نیز حضور فعالانه از کشورهایی چون آلمان،انگلیس،فرانسه،کانادا،آمریکا،فنلاند،استرالیا،و سوئد نشان دهنده ناکارآمدی تحریم های اعمالی بر ایران می باشد.

وی همچنین با تشریح آخرین وضعیت کشورمان در صنایع مس تصریح کرد: در سال 85شرکت صنایع مس ایران با مشارکت 80 درصدی بخش خصوصی به صورت یک شرکت خصوصی تبدیل شد و برای شرکت ملی صنایع مس ایران 80هزار میلیارد ریال سرمایه‎گذاری تعریف شد که 22هزارمیلیارد ریال آن در آذربایجان شرقی پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت مس ایران از ترسیم افق ونقشه راه روشنی برای صنعت مس کشور خبرداد و افزود: افق مس از 200 هزار تن دسترسی به 700هزار تن طی سه سال آینده است.

سعد محمدی رقم فعلی ظرفیت فعلی تولید مس کاتدی در کشور را 200هزارتن اعلام کرد و تصریح کرد: در حال حاضر با این میزان تولید در جایگاه نهم جهان قرارداریم و چهار درصد ذخایر دنیا در ایران می باشد.

وی یادآور شد: در پنج سال آینده شرکت مس شرکت اول ایران به لحاظ گردش مالی خواهد بودودر خاورمیانه نیز طبق برنامه ریزی به عمل آمده پنجمین شرکت باشیم.

مدیر عامل شرکت صنایع مس ایران با اعلام اینکه 36میلیون تن ماده معدنی در کشور استخراج می شود،بیان داشت: 13درصد کل تولید کشور متعلق به صنایع مس کشور است و تا دو سال آینده این رقم به 25درصد خواهد رسید.

این مسئول در صنایع و معادن کشور از بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی های روز جهانی در صنایع مس ایران به عنوان یکی از امتیازات مهم شرکت مس ایران نام برد و یادآورشد: در تمام پروژه های در حال اجرا از آخرین تکنولوژی‎های ذوب جهان بهره می گیریم تا در مباحث زیست‎محیطی نیز بهترین عملکرد را داشته باشیم.

سعدمحمدی با اعلام اینکه هیچ محدودیتی در اکتشاف و مطالعه معادن مس کشور وجود ندارد از حفاری اکتشافی 92 هزارمتری در سال گذشته و برنامه ریزی برای حفاری اکتشافی 150 هزارمتری در سال جاری خبر داد و گفت: برای شناسایی مناطق بزرگی از کشور با 12 هزار کیلومتر وسعت از طریق ژئوفیزیک هوایی اقداماتی صورت گرفته است.

وی همچنین از رشد ارزش سهام این شرکت در بورس اظهار خرسندی کرده و افزود: خوشحالیم که در طی سال گذشته سهامداران شرکت شاهد رشد 2/2 برابری ارزش سهام خود و دریافت سود نقدی شدند.

این صاحب نظر در صنعت مس کشور ضمن اعلام آمادگی شرکت مس ایران برای خرید معادن ثبت شده مس از صاحبان معادن، تصریح کرد: در اسرع وقت ممکن این شرکت معادن حوزه محدوده خود را به بهره برداری می رساند و به عنوان نمونه از مس سونگون نام برد که در عرض یک سال پیشرفت های مطللوبی داشته است.

سعد محمدی از وجود سه معدن در محدوده شرکت مس ایران در مناطق شالی، دامنجانو سوناجی در سراب به عنوان پتانسیل های منطقه سراب نام برد و وعده داد: تا اسفند 90 کارهای مطالعاتی این معادن به اتمام رسیده و ذخایر واقعی آنها مشخص شوند.

همچنین مجید نصیرپور نماینده سراب در مجلس در این جلسه گفت: سراب به لحاظ معدنی جزء مناطق مستعد کشور است و حاصل جمع ظرفیت های معدنی، پتانسیل های انسانی و سرمایه گذاری در امور زیربنایی می تواند به ایجاد توامندی جدیدی در سراب بیانجامد.

وی گفت: بزغوش و سبلان به عنوان دوکوه واقع شده در منطقه سراب این شهر را از لحاظ معدنی، گردشگری و طبیعت مستعد کرده است و باید سرمایه گذاری مناسبی در این بخش ها صورت گیرد.

گفتنی است، اولین کنگره جهانی صنایع مس در تاریخ دو تا چهار آبان‌ سالجاری در تهران برگزار می شود.