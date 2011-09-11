نمایشگاه پائیزه عرضه مستقیم کالا در مریوان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه و با حضور فرماندار شهرستان مریوان و جمعی از مسئولان این شهرستان نمایشگاه عرضه محصولات و کالاهای اساسی با عنوان پائیزه و در آستانه بازگشایی مدارس در این شهر گشایش یافت.

فرماندار شهرستان مریوان در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: نمایشگاه عرضه محصولات پائیزه در شهر مریوان در قالب 90 غرفه برپا شده است و از امروز تا 31 شهریورما در دو نوبت صبح و بعد از ظهر آماده پذیرایی از مردم و خریداران مریوانی است.

عبدالله رشیدی پور با تأکید بر این مورد که مردم توقع خرید اجناس ارزان و با کیفیت را در آستانه بازگشایی مدارس دارند، گفت: در این نمایشگاه اکثریت غرفه ها توزیع مواد و وسایل مربوط به مدارس با قیمت های بسیار خوب و پائین تر از وضعیت کنونی در بازار را انجام می دهند.

وی در پایان با اشاره به اقدامات و برنامه های دولت در راستای کمک به اقشار مختلف مردم بیان کرد: برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا به عنوان یکی از برنامه های دولت در فصل های مختلفی از سال نتایج بسیار خوبی به دنبال داشته و باعث تثبیت قیمتها در بازار شده است.