اراضی شمال کشور ظرفیت تامین برنج کشور را دارند

یوسف قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دولت با ترغیب کشاورزان به کشت دوباره برنج و حمایت از آنان برای کشت ارقام پرمحصول می تواند حجم تولید برنج را افزایش دهد.
وی با انتقاد از تداوم واردات برنج به کشور اظهار داشت: نهایت نیاز کشور به برنج وارداتی سالانه ۵۰۰ هزار تن است که عبور از این نیاز و رسیدن به خودکفایی کامل در تولید برنج، تنها نیازمند یک برنامه ریزی جامع و حمایت از کشاورزان برای افزایش تولید داخلی است، اما گویا برنامه ای برای توقف کامل واردات برنج وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین واردات برنج از کشورهای مانند پاکستان و هند را مانعی برای خودکفایی کشور در تولید برنج دانست و گفت: مردم ایران در سال حدود ۲.۸ میلیون تن برنج مصرف می کنند که از این مقدار ۲.۳ میلیون تن در کشور تأمین می شود و تنها نیم میلیون تن آن وارد می شود که می توان با برنامه ریزی بلند مدت این مقدار را نیز در کشور تأمین کرد.
وی تصریح کرد: متأسفانه تداوم واردات برنج مانع از برنامه ریزی مسئولان برای خودکفایی در تولید می شود و شواهد امر نشان می دهد که دولت برنامه ای برای قطع واردات ندارد.
