اراضی شمال کشور ظرفیت تامین برنج کشور را دارند

یوسف قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دولت با ترغیب کشاورزان به کشت دوباره برنج و حمایت از آنان برای کشت ارقام پرمحصول می تواند حجم تولید برنج را افزایش دهد.

وی با انتقاد از تداوم واردات برنج به کشور اظهار داشت: نهایت نیاز کشور به برنج وارداتی سالانه ۵۰۰ هزار تن است که عبور از این نیاز و رسیدن به خودکفایی کامل در تولید برنج، تنها نیازمند یک برنامه‌ ریزی جامع و حمایت از کشاورزان برای افزایش تولید داخلی است، اما گویا برنامه‌ ای برای توقف کامل واردات برنج وجود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین واردات برنج از کشورهای مانند پاکستان و هند را مانعی برای خودکفایی کشور در تولید برنج دانست و گفت: مردم ایران در سال حدود ۲.۸ میلیون تن برنج مصرف می‌ کنند که از این مقدار ۲.۳ میلیون تن در کشور تأمین می ‌شود و تنها نیم میلیون تن آن وارد می ‌شود که می ‌توان با برنامه ‌ریزی بلند مدت این مقدار را نیز در کشور تأمین کرد.

وی تصریح کرد: متأسفانه تداوم واردات برنج مانع از برنامه‌ ریزی مسئولان برای خودکفایی در تولید می ‌شود و شواهد امر نشان می‌ دهد که دولت برنامه ‌ای برای قطع واردات ندارد.

قاسمی افزود: برنج کم محصول ایرانی که مردم نمونه‌ های آن را با برنج هاشمی و طارم می‌ شناسند ارقامی هستند که در هر هکتار دو تن محصول می ‌دهند اما ارقام پرمحصول مانند خزر در هر هکتار پنج تا شش تن محصول می ‌دهند.

وی یادآورشد: با حمایت از کشاورزان نه تنها نیازهای داخلی تأمین می ‌شود بلکه می ‌توان ایران را به صادرکننده برنج تبدیل کرد.