بیداری اسلامی در منطقه نتیجه توجه مسلمین به مسئله غدیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جمع مسئولین مراسم بازسازی حادثه غدیر، با تشبیه وضعیت امت اسلامی در 1400 سال گذشته به سرگردانی بنی اسرائیل، گفت: بنی اسرائیل به دلیل کفران نعمت‌های خداوند، 40 سال و امت اسلامی به خاطر بی مهری به مسئله ولایت و حادثه غدیر 1400 را از زمان شهادت امیر المومنین (ع) تا انقلاب اسلامی در سرگردان و حیرت به سر برد و این انقلاب اسلامی بود که کشتی طوفان زده امت اسلامی را به ساحل ولایت انداخت.



وی شکست قدرت‌های شیطانی را ر نتیجه بازگشت امت اسلامی به فرهنگ غدیر دانست و افزود: بیداری اسلامی و پیروزی‌های عظیم حاصل از آن، نتیجه توجه دوباره مسلمین به مسئله غدیر است و اگر مسلمین از همان ابتدا به مسئله غدیر و امر ولایت توجه می‌کردند این پیروزی های عظیم در همان دوران محقق می‌شد و عدالت و آزادی سراسر جهان را فرا می‌گرفت.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با ناکافی دانستن دانستنی‌های مردم از حادثه غدیر، خاطرنشان کرد: عیدی گرفتن، تکریم سادات و دید و بازدید، آداب رایج غدیر در جامعه ماست که به هیچ وجه کافی نیست و باید فرنگ جامعه را به سمتی سوق داد که خطبه غدیر به عنوان مبنای فرهنگ جامعه مورد توجه قرار گیرد.



وی با انتقاد از محجور ماندن خطبه غدیر تاکید کرد: در خطبه غدیر پیامبر (ص)، اصول معاد، توحید، بصیرت، دشمن شناسی و درس سیاست را در اوج معنا می‌توان یافت اما ما فقط از این خطبه جمله من کنت مولایش را در ذهن داریم.



نقدی با اشاره به ابتکار سال گذشته بسیج در بازسازی حادثه غدیر و تقدیر ویژه از برگزار کنندگان آن، اظهار داشت: سال گذشته بزرگترین نمایش تاریخ ایران با موضوع بازسازی روز غدیر خم در جوار حرم حضرت معصومه (س) و با حضور بیش از 60 هزار نفر از مردم بازسازی شد و امسال این مراسم در بیش از 100 شهر کشور برگزار می‌شود.



وی همچنین با تاکید بر لزوم برگزاری باشکوه مراسمات روز غدیر همچون دهه محرم خاطرنشان کرد: نیازی به دولتی کردن مراسم روز غدیر نیست و باید این مراسم به صورت مردمی و با مشارکت همه اقشار، همچون دهه محرم برگزار شود.

