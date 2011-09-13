بهره گیری از فناوری پاکیزگی را برای شهر به ارمغان می آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، اباذر خدابین در آیین افتتاح آبنما های مناطق 7 و 9 و تندیس منطقه 5 کرج با بیان این مطلب استفاده از امکانات و تجهیزات جدید و مکانیزه در ناوگان خدمات شهری را امری مهم تلقی کرد و گفت: این مهم ضمن افزایش بهداشت سطح مناطق موجب رضایتمندی شهروندان نیز می شود.

وی با تاکید بر استفاده و الگو برداری از تجربیات موفق شهرهای دیگر در امور خدمات رسانی متنوع به شهر و شهروندان بیان کرد: در کلانشهر مشهد با استفاده از ماشین آلات مکانیزه روفت و روب، روزانه 250 تن خاک سطح معابر جمع آوری می شود که این امر تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی ها ایفا می کند.

این عضو شورا اظهارداشت: ورود دستگاه های جدید و تجهیز حوزه خدمات شهری شهرداری کرج به امکانات مکانیزه می تواند با استفاده از روش های نوین، خدمات رسانی به شهروندان را به شکل مطلوب و قابل قبولی ساماندهی کند.

خدابین،عمق دهی و توسعه این نوع خدمات را مهم ارزیابی کرد و خواستار توجه بیش از پیش مسئولان و مدیران مجموعه مدیریت شهری به این مهم شد.

وی تاکید کرد: توجه به سلامت و بهداشت شهروندی از مهمترین نکاتی است که باید به طور ویژه در برنامه های اجرایی و خدماتی مسئولان قرار گیرد.

خدابین تلاش و اهتمام مدیران مناطق در امر خدمات دهی به شهروندان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: درایت و برنامه ریزی های صحیح و مدون مدیران شهری موجب شد در فرصت کوتاهی خدمات خوبی به مردم کرج در عرصه های مختلف رفاهی، عمرانی، فرهنگی و تفریحی عرضه شود.

سفرهای خارجی دستاوردهای مهمی برای کرج در پی داشته است

وی همچنین از ورود امکانات جدید، ماشین آلات و تجهیزات سنگین به ناوگان آتش نشانی در آینده نزدیک خبرداد و عنوان کرد: از دیگر اقدامات شهرداری کرج برای توسعه و تجهیز مکانیزه حوزه خدمات شهری بهینه کردن بحث حمل نقل زباله است.

خدابین بهره وری از دستاوردهای نوین در کلانشهر کرج را حاصل بازدیدها و سفرهای مدیران شهری به کشورها مطرح دنیا دانست و افزود: این سفرها تا کنون دستاوردهای خوب و مطلوبی برای کرج به ارمغان آورده است.

این مسئول، خروجی مثبت و آشنایی با فناوری های روز دنیا را از مهمترین مولفه های مورد توجه در سفر مدیران ذکر و تاکید کرد: بازدیدها و سفرهای پیش بینی شده مدیران باید منجر به رضایتمندی شهروندان شود.

انجام همزمان کارهای عمرانی و فرهنگی ارج نهادن به ارزشهای انقلاب است

عضو شورای اسلامی شهر کرج، انجام کارها و فعالیتهای فرهنگی و عمرانی به شکل توامان را در واقع ارزش گذاری و ارج نهادن به ارزشهای انقلاب است.

خدابین اظهارداشت: استقبال شهروندان از اقدامات صورت گرفته در سطح شهر مسئولیت مسئولان اجرایی را دو چندان می کند.

وی تاکید کرد: مدیران و سیاست گذاران باید رفاقت و حلقه صمیمیت خود را با مردم قوی تر کند.

این مسئول بیان کرد: هر قدر این ارتباط قوی تر باشد بیشتر می توان از نظرات مردم و افراد صاحب نظر در مسائل شهری استفاده کرد.

خدابین فعالیت اصحاب قلم و قشر خبرنگار از خدمات ارائه شده به مردم را امری مهم تلقی کرد و افزود: این قشر حضور مستمر و فعالی درامورات صورت گرفته شهر دارند و می توانند در انعکاس این امر نقش مهمی داشته باشند.

وی همچنین بیان کرد: کلانشهر کرج در حالی اقدام به انجام کارهای عمرانی و خدماتی شامل افتتاح آبنما ها، فضا سازی و گلکاری می کند که از ارزشهای والای انقلاب و مناسبت های تاریخی نیز غافل نمانده است.





