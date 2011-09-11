نیروگاه بوشهر نماد ارزشمند همکاری ایران و روسیه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه برگزاری نهمین اجلاس همکاری های اقتصادی ایران و روسیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سرگی اشماتکو وزیر انرژی روسیه که ریاست طرف روس کمیسیون را برعهده دارد تصریح کرد: این اجلاس طلیعه روشنی برای گسترش روابط فی مابین ایران و روسیه است.

صالحی با اشاره به اینکه اشماتکو پیشتر رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه بوده و بر همین اساس در جریان کامل روند راه اندازی این نیروگاه بوده است گفت: آقای اشماتکو علاقه مند بود که در افتتاح نیروگاه بوشهر شخصا حضور داشته باشد تا نتیجه اقدامات خود را ببیند.

وی اعلام کرد که فردا به اتفاق وزیرانرژی روسیه عازم بوشهر خواهد شد تا در مراسم راه اندازی نیروگاه بوشهر حضور داشته باشند.

وزیرخارجه ایران، نیروگاه بوشهر را یکی از ارزشمند ترین نمادهای روابط دوجانبه ایران و روسیه دانست و گفت: دولت و ملت ایران از دولت و ملت روسیه برای همکاری و همراهی شان در به سرانجام رساندن این پروژه مهم که پروژه ای 35 ساله بود و غربی ها آن را شروع ، اما رها کردند تشکر می کند.

صالحی افزود: این روسیه بود که همراه با متخصصان ایرانی در فاصله مقبولی پروژه نیروگاه بوشهر را به سرانجام رساند.

وی در بیان علت تاخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر نیز گفت: پروژه نیروگاه بوشهر تلفیقی از تکنولوژی غرب و شرق بود و پیچیدگی هایی داشت به همین دلیل به لحاظ زمانی طولانی تر از پروژه هایی از این دست به بهره برداری رسید.