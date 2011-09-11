مدیرکل بهزیستی مازندران منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان بهزیستی کشور در حکمی، روح الله ردایی را به عنوان مدیرکل جدید بهزیستی مازندران منصوب کرد.

ردایی در حال حاضر رئیس اداره بهزیستی شهرستان نوشهر بوده و نخستین مدیرکل بهزیستی مازندران در دولت دهم است.

محمدزاده، مدیرکل فعلی بهزیستی مازندران که از نخستین مدیران کل منصوب شده مازندران در دولت نهم بوده به دلیل ادامه تحصیلات خارج از کشور از این سمت کناره گیری کرد.

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بهزیستی مازندران صبح سه شنبه 22 شهریور ماه با حضور استاندار مازندران و مدیران سازمان بهزیستی در ساری برگزار می شود.