سال 91 زمان خانه دار شدن تمام ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد عصر یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی صنایع دستی کشورهای عضو اکو در بجنورد با بیان اینکه مسکن مهر با وجود پیشرفتهای خوبی که داشته هنوز به نقطه مطلوب خود نرسیده است اظهار داشت: در حال حاضر در تمام استانها و شهرستانهای کشور ساخت مسکن مهر در حال انجام است که امید است تا پایان سال آینده همه از مسکن برخوردار باشند.

وی تصریح کرد: ظرفیتهای مادی ایران اسلامی این اجازه را می دهد تا در ساخت مسکن اهداف بلندتری را مد نظر قرار دهیم.

وی داشتن مسکن مناسب را حداقل امکانات لازم برای زندگی با کرامت عنوان کرد و گفت: خانه محل آرامش، تربیت، رشد و کمال یابی انسانها است.

بر اساس برنامه‌ای که برای مسکن مهر داشتیم قرار بود که در سال 92 عرضه و تقاضا به تعادل برسد، اما در برخی استانها ساخت مسکن مهر سریع‌تر انجام شد و بر همین اساس جشن خانه‌دار شدن در آن استانها زودتر از زمان مورد نظر اجرا می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی نیز به ارائه عملکرد دولت در بحث مسکن مهر در خراسان شمالی پرداخت و گفت: هم اکنون ساخت 42 هزار واحد مسکن مهر در خراسان شمالی در دست اقدام است.

علی نیکزاد تشریح کرد: 24 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای استان و 18 هزار واحد مسکن در روستای خراسان شمالی ساخته می شود.

وی زیربنای این واحد های مسکونی را چهار میلیون متر مکعب عنوان کرد.

وی همچنین گفت: دولت طی دو سال اخیر 720 میلیون تومان تسهیلات در قالب مسکن مهر ارائه کرده است و برای 58 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.

وزیر راه و شهرسازی به افتتاح دو هزار و 613 واحد مسکونی مهر در استان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این واحد های مسکونی مهر در قالب طرح حکمت با زیربنای 277 هزار متر مربع و 80 میلیارد ریال تسهیلات به بهره برداری رسید.