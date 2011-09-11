کنگره عاشوراپژوهی در بروجرد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا گودرزی ظهر یکشنبه در جلسه مقدماتی هماهنگی و برنامه ریزی کنگره عاشورا پژوهی در محل اداره اوقاف شهرستان بروجرد اظهار داشت: در هفته وقف دومین کنگره عاشورا پژوهی در بروجرد برگزار خواهد شد.

وی افزود: کنگره عاشورا پژوهی با محوریت عاشورا و باورهای دینی، نقش متقابل عاشورا و انقلاب اسلامی، عاشورا و ولایت، جوان و عاشورا، نماز و عاشورا با محتوایی قوی در بین جوانان وبزرگسالان برگزار می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بروجرد تصریح کرد: با اجرای کنگره عاشورا پژوهی بدنبال شناخت و معرفت جوانان نسبت به عزاداری حضرت امام حسین(ع) هستیم.

وی بیان داشت: باید تلاش شود در این کنگره با یک سازماندهی منسجم و بر اساس چارت ملی مطالب نو و تازه به دبیرخانه کنگره ارسال شود.

این مسئول افزود: اداره اوقاف تمام پایان نامه های دانشجویانی که موضوعشان عاشورا پژوهی باشد را برای نشر و چاپ حمایت خواهد کرد.

حجت الاسلام گودرزی یادآور شد: از بین تمام مقالات ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره در هر مقطع سه نفر به عنوان برگزیده انتخاب خواهند شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بروجرد همچنین از برگزاری جشنواره استانی شعر و داستان نویسی در هفته وقف خبر داد و گفت: موقوفات ما با عاشورا پژوهی ارتباط تنگاتنگ دارد و ترویج فرهنگ وقف از اهداف اصلی متولیان فرهنگی است.

حجت الاسلام گودرزی گفت: جشنواره وقف نیز بصورت استانی با موضوع "وقف سنت حسنه"،"وقف و کاربردهای اجتماعی" در قالب داستان و شعر در هفته وقف در رده سنی کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.