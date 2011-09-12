رئیس جمهور اسامی نفرات منتخب برای هیئت امنای دانشگاه آزاد را ابلاغ کرد

دکتر حسن غفوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سرنوشت تشکیل هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دکتر احمدی نژاد دو هفته قبل سه نفر منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی - فرهاد دانشجو، بهمن یزدی صمدی و فریدون عزیزی -را به هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ و معرفی کرده است.

وی افزود: بر اساس آن هیئت امنای جدید دانشگاه آزاد اسلامی می تواند تشکیل شود و بعد رئیس جدید دانشگاه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رای گیری معرفی می کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره محدوده زمانی برای تشکیل هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: یک محدوده زمانی سه ماهه مطرح شده بود که من فکر می کنم اکنون که این ابلاغ انجام شده در جلسه آتی شورایعالی انقلاب فرهنگی این موضوع مطرح شود.

به گزارش مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه سه شنبه 23 فروردین ماه 90 از میان 22عضو هیئت علمی پیشنهادی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به انتخاب 3 نفر از آنها برای عضویت در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی کرد. فرهاد دانشجو، بهمن یزدی صمدی و فریدون عزیزی بر اساس نتیجه انتخابات برگزار شده در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی جای گرفتند.

بر طبق این گزارش، هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی نیز با تشکیل جلسه در هفتم اردیبهشت ماه 90 و بررسی گزینه های موجود، هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی و حمید میرزاده را برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد معرفی کرد تا ترکیب هیئت امنای دانشگاه آزاد کامل شود.

همچنین براساس ماده 10 اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی اعضای هیئت امناء عبارتند از 3 نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 3 نفر از اعضای هیئت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون وی، رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امناء).