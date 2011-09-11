اخبار کوتاه از اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، دوره تربیت معلم تجوید قرآنکریم ویژه بانوان در مرکز آموزشهای تخصصی دارالقرآنالکریم ادارهکل تبلیغات اسلامی لرستان آغاز شد.
مهتاب عیدی مسئول مرکز آموزشهای تخصصی دارالقرآنالکریم ادارهکل تبلیغات اسلامی لرستان در این رابطه اظهار داشت: این دوره تربیت تجوید قرآنکریم زیر نظر ادارهکل تبلیغات اسلامی لرستان برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه 25 نفر از بانوان در این دوره تربیت معلم قرآن که سه روز در هفته برگزار میشود و دو ماه و نیم ادامه دارد، شرکت دارند، افزود: علاوه بر این دوره تربیت معلم تجوید، دورههای دیگری از جمله مفاهیم، روخوانی، پیش دبستانی نیز در مرکز آموزشهای تخصصی دارالقرآنالکریم ادارهکل تبلیغات اسلامی لرستان برگزار شده است.
آغاز نامنویسی پیشدبستانی قرآن در مرکز آموزشهای تخصصی خرمآباد
نامنویسی پیشدبستانی قرآنکریم ویژه کودکان برای ترم پاییزه در مرکز آموزشهای تخصصی دارالقرآنالکریم ادارهکل تبلیغات اسلامی لرستان آغاز شد.
علاقمندان به شرکت در این کلاسهای پیش دبستانی قرآن میتوانند تا پایان شهریورماه جاری با مراجعه به مرکز آموزشهای تخصصی دارالقرآنالکریم ادارهکل تبلیغات اسلامی لرستان واقع در منطقه جهادگران خرمآباد برای نامنویسی اقدام کنند.
بنابر این گزارش کلاسهای پیش دبستانی قرآنکریم ویژه کودکان در مؤسسه قرآنی نورالمبین خرمآباد برگزار میشود.
دیدارمدیر کل تبلبیغات اسلامی لرستان با طلاب حوزه کمالیه شهرستان خرم آباد
مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان در دیدار با طلاب حوزه کمالیه شهرستان خرم آباد نشر فضائل اخلاقی در جامعه را مهمترین کارکر حوزه های علمیه دانست.
حجت الاسلام علی خادمی ادامه داد: نشر فضائل اخلاقی در جامعه از مهمترین کارکردهای حوزه های علمیه است و این ویژگی به عنوان نکته ای منحصر به فرد در این مکانهای مذهبی بشمار می رود.
وی اعزام طلاب و روحانیون به مدارس و مراکز آموزشی را لازم و ضروری دانست.
مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان برقراری تعامل سازنده و مفید با آحاد مردم، ارتقاء بینش علمی و سیاسی روحانیون، ایجاد هماهنگی کامل با هیئت امنای مساجد، ایجاد فضای مناسب جهت فعالیتهای فرهنگی در مساجد و پشتیبانی و نظارت از برنامه های دینی و مذهبی در مساجد را مورد تأکید قرار داد.
بنابر این گزارش در این جلسه هریک از طلاب حوزه کمالیه شهرستان خرم آباد مسائل و مشکلات حوزه های تبلیغ خود را مطرح و مورد بررسی قرار دادند.
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