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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۰۹

حسینی به مهر خبر داد:

10 مؤسسه قرآنی در بخش اشترینان بروجرد فعالیت دارند

10 مؤسسه قرآنی در بخش اشترینان بروجرد فعالیت دارند

بروجرد - خبرگزاری مهر: مدیر موسسه قرآنی یاس کبود بخش اشترینان شهرستان بروجرد از راه‌اندازی 10 شعبه قرآنی در روستاهای این بخش خبر داد.

سیده زهرا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: این شعبه‌های قرآنی با حمایت خیرین روستاهای جعفرآباد، گل‌چهران، مامی‌جان، قائدطاهر، برد سرده و چهل‌بره بخش اشترینان راه‌اندازی شده اند

وی افزود: برای نام‌گذاری این شعبه‌های قرآنی از اسماء الحسنی از جمله یا ذوالجلال و الاکرام، یا قاضی‌ الحاجات، یا رحمان و یا رحیم، یا غفار الذنوب، یا حی و یا قیوم، یا مفتاح‌الابواب، یا غیاث المستغیثین، یا سریر الرضا و یا ارحم الرحمین استفاده شده است.

مدیر موسسه قرآنی یاس کبود بخش اشترینان شهرستان بروجرد یادآور شد: این شعبات قرآنی که وابسته به مؤسسه قرآنی یاس کبود هستند در زمینه اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و قرآنی در سطح این روستاها فعالیت دارند.

کد مطلب 1405163

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