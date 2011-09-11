10 مؤسسه قرآنی در بخش اشترینان بروجرد فعالیت دارند

سیده زهرا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: این شعبه‌های قرآنی با حمایت خیرین روستاهای جعفرآباد، گل‌چهران، مامی‌جان، قائدطاهر، برد سرده و چهل‌بره بخش اشترینان راه‌اندازی شده اند

وی افزود: برای نام‌گذاری این شعبه‌های قرآنی از اسماء الحسنی از جمله یا ذوالجلال و الاکرام، یا قاضی‌ الحاجات، یا رحمان و یا رحیم، یا غفار الذنوب، یا حی و یا قیوم، یا مفتاح‌الابواب، یا غیاث المستغیثین، یا سریر الرضا و یا ارحم الرحمین استفاده شده است.

مدیر موسسه قرآنی یاس کبود بخش اشترینان شهرستان بروجرد یادآور شد: این شعبات قرآنی که وابسته به مؤسسه قرآنی یاس کبود هستند در زمینه اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و قرآنی در سطح این روستاها فعالیت دارند.