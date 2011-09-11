ایران آماده گفتگو با1+5 است/ دیدگاه مشترک تهران و مسکو درباره رژیم خزر

به گزارش خبرنگار مهر ، علی اکبر صالحی وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه به همراه اشماتکو وزیر انرژی و رئیس طرف روس این اجلاس در کنفرانسی مطبوعاتی حضور یافت و در پاسخ به سئوالی در رابطه با مشکلات ایران با جامعه بین المللی تصریح کرد: ایران با همه کشورهای جهان غیر از رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا رابطه دارد و غیر از این دو با بقیه مشکل عمده ای ندارد.

وی افزود: ما با حدود 160 کشور ارتباط سیاسی داریم بنابراین رابطه ما با جامعه جهانی رابطه ای وسیع و عمیق است.

صالحی در پاسخ به این خبرنگار روس یادآور شد اگر منظور از جامعه جهانی مذاکرات با 1+5 است نامه آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای اشتون ارسال شده که طی آن اعلام شده ایران همچون گذشته آماده گفتگو حول مسائل مشترک به منظور تفاهمات فی مابین است.

وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوالی در رابطه با زمان راه اندازی کامل نیروگاه بوشهر عنوان کرد: برای ما ایمنی اولویت است و اگر در جریان تست ها با مشکلی مواجه شویم حتی اگر این شکل قابل اغماض باشد اغماض نمی کنیم به همین دلیل در رابطه با رساندن نیروگاه بوشهر به قدرت صد درصد حاضریم زمان را به عقب بیاندازیم اما همه تست ها به نحو احسن انجام شود که هیچ مشکلی حتی کوچک وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی نیروگاه هسته ای معمولا بین 9 ماه تا یک سال زمان می برد تاکید کرد به خاطر مشکلی که یکی از پمپ های نیروگاه داشت دو- سه ماه از برنامه خود برای رساندن نیروگاه بوشهر به توان صد درصد عقب هستیم و امیدوارم طی آزمایشات در چند ماه آینده نیروگاه بوشهر به قدرت کامل برسد.

صالحی در خصوص احداث فاز دوم نیروگاه بوشهر نیز گفت: اگر منظور قل دوم نیروگاه است که از زمان طرح آلمان ها به جا مانده باید بگویم آن طرح را کنار گذاشته ایم و اگر در آینده طرحی داشته باشیم آن یک طرح جدید تلقی می شود نه ادامه قل دوم نیروگاه بوشهر.

وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با زمان به قدرت رسیدن نیروگاه بوشهر تصریح کرد فردا به صورت رسمی جشن نیروگاه را خواهیم داشت و نیروگاه به شبکه اصلی و سراسری وصل خواهد شد و تا حدود 35 تا 40 درصد یعنی 350 تا 400 مگاوات برق تولید خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که تا دو - سه ماه آینده قدرت نیروگاه بوشهر به 900 تا 1000 مگاوات برسد.

صالحی خاطرنشان کرد: البته بعد از اینکه فردا نیروگاه به شبکه وصل شود بعد از مدتی دوباره جدا می شود تا تستها صورت بگیرد و بعد از تست ها که چند هفته ای طول می کشد نیروگاه باز قدرت خواهد گرفت تا به قدرت صد درصدی برسد.

وی افزود: نیروگاه بوشهر تا یک سال با ضمانت روسها کار می کند و سپس تحویل ایران خواهد شد.

وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوال یک خبرنگار روس دیگر در خصوص مذاکرات ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر گفت: در این رابطه با آقای اشماتکو صحبت کردیم و کارشناسان وزارت خارجه دو کشور در تماس مستمر هستند و کشورهای حوزه خزر نیز جلسات مسمتر و مکرر دارند اما باید بگویم نظرات ایران و روسیه در رابطه با خزر مشترک است.

صالحی در پاسخ به سئوالی در رابطه با سفر ریاپکوف معاون وزیرامورخارجه روسیه به تهران این سفر را در چارچوب رایزنی های مستمر وزارت خارجه های دو کشور عنوان کرد.

وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوال یک خبرنگار روس که نظر وی را در رابطه با سالگرد 11 سپتامبر جویا شد گفت: ایران بر اساس سیاست اصولی خود و بر مبنای اعتقادات مذهبی و اخلاقی همواره هر حرکت تروریستی را که منجر به کشته شدن انسانهای بیگناه شده تقبیح کرده بنابراین هر حادثه تروریستی که در جهان رخ دهد و مردم بیگناه را هدف قرار دهد محکوم است.

صالحی در رابطه با همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز گفت: ایران که جزو ان پی تی و متعهد به تعهدات بین المللی است و بر همین اساس روسیه در تکمیل نیروگاه بوشهر همکاری کرده و ما موضع اصولی خود را در ارتباط با عدم اشاعه به کرات اعلام کرده ایم به همان میزان که به دنبال خلع سلاح هستیم بدنبال عدم اشاعه نیز هستیم.