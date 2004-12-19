نگاه به شرق سياست راهبردى جمهورى اسلامى ايران است

به گزارش سرويس سياسي مهر ،رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام رشد اقتصادى در شرق آسيا را علامتى بر نياز روز افزون اين كشورها به انرژى عنوان كرد و با ابراز علاقه مندى جمهورى اسلامى ايران به گسترش روابط و مبادلات اقتصادى با اعضاى سازمان آسه آن گفت : مجموعه كشورهاى عضو آسه آن براى ما مهم هستند و بسط و توسعه روابط بااين كشورها به ويژه درحوزه انرژى در دستوركار ايران قرار دارد.



رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، پيشرفت هاى علمى كشورمان درحوزه هاى نفت گاز و پتروشيمى را بسيار خوب عنوان و با اشاره به سرانه مصرف انرژى در تايلند و ضرورت الگوگيرى ازآن درجمهورى اسلامى ايران ، اظهار اميدوارى كرد دو كشور بتوانند از تجارب يكديگر دراين زمينه استفاده كنند.

وزير انرژى تايلند نيز همكاريها دربخش انرژى ميان دوكشور را مثبت ارزيابى كرد و گفت : امكانات ايران درحوزه انرژى مورد توجه تايلند است و اميدواريم بتوانيم از توان ايران دراين زمينه بهره لازم را بگيريم .



پرومين ، شروع همكارىهاى مشترك در بخش هاى مختلف و شناخت امكانات دو كشور را مهم توصيف و عنوان كرد : ما در تلاشيم تا بانزديك كردن ديدگاه خود با جمهورى اسلامى ايران زمينه همكارى گسترده تر بين دوكشور و همچنين ساير اعضاى آسه آن را فراهم سازيم .



دراين ديدار وزير انرژى تايلند از هاشمى رفسنجانى براى ديدار از اين كشور دعوت كرد كه مورد قبول رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت .