132 هزار تماس غیرعملیاتی با 110 لرستان/ وقت پلیس همچنان هدر می رود

سردار کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: کل تماس های گرفته شده با پلیس 110 لرستان در طول پنج ماه نخست سالجاری بیش از 222 هزار و 439 مورد بوده است.

وی با اشاره به رشد سه درصدی تماسها با سامانه 110 پلیس لرستان، یادآور شد: از این تعداد تماس گرفته شده85 هزار و 871 مورد تماس عملیاتی بوده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان با بیان اینکه همچنین 3هزار و 570 مورد از تماسهای گرفته شده در راستای اخذ راهنمایی از پلیس بوده است، یادآور شد: این در حالیست که از کل تماسهای گرفته شده با 110 لرستان 132 هزار و 998 مورد نیز غیر قابل رسیدگی بوده است.

سردار علیزاده با تاکید بر ضرورت افزایش آگاهی شهروندان در راستای رسیدگی با سرعت بیشتر به فوریتهای پلیسی، یادآور شد: متاسفانه برخی افراد به علت عدم آگاهی از ماموریت های پلیس 110 در مسائل متفرقه و غیرضروری مانند قفل درب خودرو، ساخت و سازهای غیرمجاز و ... از پلیس استمداد می طلبند.

وی با تاکید بر اینکه بعضی از افراد نیز بدون توجه به حقوق دیگران با تلفن 110 تماس حاصل می کنند، تصریح کرد: هر گونه تماس غیرضروری با مرکز فوریت های پلیسی 110 به منزله گرفتن فرصت از افرادی است که به معنای واقعی در شرایط اضطراری هستند و به کمک پلیس نیاز مبرم دارند.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان تصریح کرد: با این اوصاف افرادی که به نوعی جهت هدرفتن وقت پلیس تماسهای کذب می گیرند و یا ایجاد مزاحمت می کنند اینگونه افراد به راحتی قابل شناسایی هستند و در صورت تکرار لیست این افراد برای پیگیریهای قضایی به اداره حقوقی اعلام می شود.