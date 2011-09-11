پروازهای غیراستاندارد شرکتهای روسی متوقف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری PTI هند، در پی سقوط هواپیمای یاک-42 روسی که به کشته شدن 43 نفر انجامید، "دیمیتری مدودف" دستور داد فعالیت تمام شرکتهای هواپیمایی که از ایجاد ایمنی پرواز برای مسافران خود ناتوانند، متوقف شود.

کاخ کرملین با اعلام این مطلب از موظف شدن دولت روسیه برای نظارت جدی تر بر فعالیت شرکتهای هواپیمایی روسی و اطمینان از رعایت استانداردهای لازم در پروازهای آنان خبر داد.

بر این اساس دولت روسیه از فعالیت شرکتهای روسی که تا پانزدهم نوامبر(24 آبان) قادر به دستیابی به این استانداردها نباشند، جلوگیری به عمل خواهد آورد.

مردم روسیه روز پنجشنبه خاطره 43 قربانی سقوط هواپیمای مسافربری روسی از جمله دو بازیکن اصلی هاکی روی یخ را گرامی داشتند. این هواپیما حامل 37 نفر از بازیکنان تیم هاکی باشگاه لوکوموتیو روسیه و 8 خدمه پرواز بود که در نزدیکی فرودگاه "یاروسلاو" در 300 کیلومتری شمال غرب مسکو سقوط کرد.