به گزارش خبرگزاری مهر، مریم ناصح با اشاره به برگزاری دوره آموزشی - توجیهی مشاوران جدید حوزه‌های علمیه خواهران تصریح کرد: این دوره ویژه مشاورانی برگزار شده است که از ابتدای مهرماه در حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.



وی این دوره آموزشی را بخشی از مراحل جذب مشاوران در حوزه‌های علمیه خواهران دانست و افزود: این عده، از میان 65 شرکت‌کننده در مرحله مصاحبه پذیرفته شده‌اند و لازم است در آزمون پایان دوره آموزشی نیز نمره قبولی را کسب کنند.



مدیر پرورشی حوزه‌های علمیه خواهران زمان برگزاری دوره آموزشی - توجیهی این مشاوران را شنبه و یکشنبه 19 و 20 شهریورماه ذکر کرد و گفت: مشاوران در این دوره ضمن آشنایی با اهداف و سیاست‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با وظایف خود، شیوه کار و نحوه ارتباط با طلاب آشنا شدند.



وی سرفصل‌های این دوره آموزشی را شامل جایگاه مشاوره در اسلام، اصول و فنون مشاوره مشاوره، مسائل روحی و روانی، اخلاق مشاوران و نحوه جذب مراجع ذکر کرد.



ناصح با اشاره به اینکه این مشاوران جدید مدارس علمیه خواهران از سوی مدارس فاقد مشاور به معاونت فرهنگی‌ـ تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران معرفی شده‌اند، ادامه داد: به زودی با اعلام فراخوان، مشاور برای مدارس علمیه‌ای که همچنان فاقد مشاور هستند، جذب خواهد شد.



وی با اشاره به فعالیت حدود 300 مشاور در مدارس علمیه خواهران اظهار داشت: این مشاوران هر سال در آموزش‌های حضوری و غیرحضوری که از سوی معاونت فرهنگی - تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند.



مدیر پرورشی حوزه‌های علمیه خواهران افزود: درنیم‌روز اول این دوره، مدیران مدارس علمیه‌ای که برای اولین بار اقدام به راه‌اندازی دفتر مشاوره کرده‌اند نیز به منظور آشنایی با اهداف و سیاست‌های این فعالیت، حضور داشتند.