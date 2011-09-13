استعلام درباره سهمیه مربیان در کنکور دکتری/ عدم اختصاص سهمیه به پیمانیها

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت سهمیه مربیان پیمانی در آزمون نیمه ‌متمرکز دکتری سال 90 گفت: سازمان سنجش آموزش کشور از معاونت آموزشی وزارت علوم استعلامی گرفت و در آن استعلام از معاونت آموزشی خواسته بود 6 مسئله را روشن کند. اولین مسئله، روشن شدن شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه مربیان برای مربیان پیمانی وزارت علوم بود.

مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزشی وزارت علوم افزود: دومین موضوعی که سازمان سنجش از معاونت آموزشی وزارت علوم خواسته بود تعیین تکلیف شود، شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه مربیان برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری برای مربیان رسمی و پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. سومین مسئله‌اش نیز در مورد استفاده از این سهمیه برای مربیان تمام وقت، پاره وقت، رسمی و پیمانی دانشگاه آزاد اسلامی بود.

سعید قدیمی اضافه کرد: سازمان سنجش درباره شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه مربیان برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری برای مربیان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی، مربیان رسمی و پیمانی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز از معاونت آموزشی وزارت علوم استعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه موضوعات استعلام سازمان سنجش درباره شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه مربیان برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری، در جلسه‌ای با حضور معاون آموزشی وزیر علوم و معاون فنی و آماری سازمان سنجش بررسی شد، گفت: نتیجه این جلسه به این ترتیب شد که سهمیه برای مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی وزارت علوم، وزارت بهداشت، دستگاه‌های اجرایی، موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و دانشگاه جامع علمی کاربردی منظور شود.

مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: بنابراین نظر معاونت آموزشی وزارت علوم این بود که استفاده از سهمیه مربیان برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری، برای مربیان پیمانی اعمال نشود.

سعید قدیمی تاکید کرد: از ابتدا نیز قائل بر این بودیم که سهمیه مربیان برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری، فقط برای مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی لحاظ شود.