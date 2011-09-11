هشدار وزیر امور خارجه مصر به اسرائیل درباره نقض حاکمیت لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمد عمرو" در دیدار با "مایکل ویلیامز" هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در لبنان تاکید کرد: تنها تضمین اساسی برای ثبات لبنان و منطقه، توقف فوری تجاوزات روزانه اسرائیل به حریم هوایی لبنان و احترام به حاکمیت هوایی و زمینی آن است.

"عمرو رشدی" سخنگوی وزارت امور خارجه مصر گفت : وزیر امور خارجه بر ضرورت به کارگیری همه تلاشها برای استقرار ثبات لبنان و مصون نگه داشتن آن از تاثیرات منفی تحولات منطقه ای و حضور همه بازیگران در معادلات سیاسی لبنان تاکید کرد.



خاطر نشان می شود تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به حریم هوایی، زمینی و دریایی لبنان بر خلاف قطعنامه 1701 همچنان ادامه دارد.