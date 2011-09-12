به گزارش خبرنگار مهر، در متن نامه خطاب به آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی آمده است: احتراماً به استحضار حضرتعالی می‌رساند، با توجه به هجمه فرهنگی بی‌سابقه دشمنان علیه هویت و عزت و تمدن اسلامی، آنچه بیش از پیش لزوم آن آشکار و آشکارتر می‌شود عمل به آیه شریفه "ولتکن منکم أمة یدعون إلى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر" است.



در ادامه نامه آمده است: از طرفی روند بدحجابی در جامعه در حال گسترش است. بی‌بند و باری‌های اخلاقی در رسانه‌ها موج می‌زند. اختلاط‌ زن ومرد در دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها به روند انحطاط مذهبی، علمی و صنعتی سرعت بخشیده است.



در این نامه بیان شده است: از سویی دیگر، بسیاری از مسلمانان به واجب شرعی خود یعنی امر به معروف و نهی از منکر عمل نمی‌کنند و آنان که عمل می‌کنند به علت در اقلیت‌بودن و عدم حمایت از سوی سایرین راه به جائی نمی‌برند.



از سویی دیگر، نهادهای رسمی متکفل این امر مهم، آن طور که باید به وظیفه خود عمل نمی‌کنند.



در این نامه خطاب به آیت الله صافی آمده است: مرجع عزیز و گرانقدر! آیا وقت آن نرسیده است که مسلمانان، و ارگان‌ها و نهادهای مربوطه این آیه را آویزه گوش خود قرار دهند و دست در دست هم، این واجب فراموش‌شده را زنده نمایند تا با کمک هم بتوانند ریشه‌های منکرات را در جامعه اسلامی بخشکانند و نیکی‌ها را جایگزین آن نمایند.



عاجزانه استدعا داریم توصیه گرانب‌های خویش را در باب امر بمعروف و نهی از منکر مرقوم نمایید، امید است مورد عمل قرار بگیرد.



به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله صافی گلپایگانی، این مرجع تقلید در پاسخ این نامه مرقوم داشته‌ است: از توجه و احساس وظیفه‌ شما نسبت به دستورات دینی، تقدیر و تشکر می‌شود. همان‌طوری که مرقوم داشته‌اید متأسفانه خلاف‌شرع‌‌ و منکرات در جامعه مسلمین رایج شده و موجب فساد اخلاق و انحراف گردیده است.



در این موقع حساس، تکلیف همه بدون استثناء، رعایت احکام شرع و حلال و حرام دین است، و هرکس بر حسب توان خود باید امر به معروف و نهی از منکر نماید تا تدریجاً معروف، منکر نشود و منکر عنوان معروف پیدا نکند. مرجع تقلید شیعیان در ادامه پاسخ خود تأکید کرده است: همه باید بدانند تظاهر به بی‌حجابی که شکستن حریم شرع مقدس و عادی‌نمودن گناه است و جنبه بدآموزی نیز دارد، اشاعه‌ فساد محسوب می‌شود و حکومت باید با آن برخورد نماید. همچنین اختلاط بین زن و مرد نامحرم بخصوص در ادارات و مراکز علمی، مفاسدی بر آن مترتب است که باعث انحطاط در فراگیری علوم می‌شود.



آیت الله صافی در پایان افزوده است: نهی از منکر وظیفه همه مسلمان‌ها است، هرکس باید از خانواده و اطرافیان خود شروع کند و با بیان متین، نهی از منکر نماید. مسؤلان امر هم که قدرت و توانائی دارند باید طبق وظیفه، اقدام نمایند و جلوی منکرات را بگیرند.



اینجانب هم کراراً این مفاسد را به اولیاء امور تذکر داده‌ام و باز هم تذکر خواهم داد انشاء الله. خداوند همه را به انجام تکالیف و وظایف شرعی خود موفق بدارد.

