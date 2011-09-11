شاکله بیداری اسلامی مبارزه با استبداد و استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران به مناسبت تسخیر لانه جاسوسی اسرائیل در قاهره به دست مسلمانان مبارز مصری بیانیه‌ای صادر کرد.



متن کامل این بیانیه در ذیل آمده است:

امام موسی صدر خطاب به یاسر عرفات: « شرف قدس اجازه نمی دهد که به دست غیر مسلمین آزاد شود»

سید حسن نصرالله : «اسرائیل از خانه ی عنکبوت سست تر است.»

امروز شعار خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد سوف یعود در راس تمام شعارهای استکبارستیزانه ی ملل مستضعف جهان قرار گرفته است که وارثان حقیقی حکومت الهی در جهان خواهند بود ، بس است قرون خفت و غفلت مسلمانان ، امروز دیگر از کمپ دیوید خبری نیست بلکه حزب الله هم الغالبون است.

حرکت های بیداری اسلامی موجی است که حق خواهی و مبارزه با استبداد و استکبار شاکله ی آن را تشکیل داده که در اوج خود تسخیر سفارت اسراییل توسط جوانان مصری و همچنین بیداری در برابر دیکتاتوری حاکمان عرب و بخصوص مقابله با عربستان جاهل بوده ، جلوه گر شده است.

لذا بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران ضمن حمایت خود از تمامی حرکت های اسلام خواهانه در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه که موسوم به بیداری اسلامی می باشد، این حرکت شجاعانه جوانان انقلابی مصری در تصرف سفارت اسراییل در قاهره را تبریک عرض می نماید.

به امید آزادی فلسطین توسط جوانان مومن و انقلابی و ادای نماز جماعت در صحن قدس به امامت امام خامنه ای

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران