رساله عجما تالیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر کتاب "رساله عجما " با موضوع فلسفه ساختار کیهان شناسی توسط شکوه جغتایی دانشجوی 21 ساله رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین چاپ و منتشر شد.



موضوع کتاب "رساله عجما " در خصوص علوم کائنات یعنی وجود و هستی آسمان ها با استفاده از علوم هندسه از زمان سقراط، افلاطون و ارسطو است.

بررسی و تجزیه و تحلیل فیزیک ملاصدرا با بیانی ساده در این کتاب گنجانده شده است. همچنین در این کتاب بخش هایی از زندگی نامه فلاسفه بزرگ دنیا گنجانده شده است.



این کتاب در 645 صفحه و با تیراژ 1000 نسخه توسط انتشارات سنا به چاپ رسیده و جلد دوم این کتاب نیز در حال نگارش است.