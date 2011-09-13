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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۴۷

جامی از نینوا هفته دفاع مقدس در سیمای قزوین روی آنتن می رود

جامی از نینوا هفته دفاع مقدس در سیمای قزوین روی آنتن می رود

قزوین - خبرگزاری مهر: سیمای مرکز قزوین در هفته دفاع مقدس با ویژه ‌برنامه تلویزیونی «جامی از نینوا» به استقبال این هفته می رود و میهمان خانه‌های مردم است.

به گزارش خبرگزاری مهر این ویژه ‌برنامه با حضور رزمندگان، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های آنان، گروه‌های مختلف مردم و نیروهای مسلح در لشگر 16 زرهی قزوین برگزار می ‌شود و دارای بخش‌های مختلفی است.

ویژه ‌برنامه «جامی از نینوا» شامل بخش‌های گوناگونی همچون داستان تصویری، کلام امام خمینی(ره)، شعرخوانی، خاطره ‌گویی، اجرای رزمایش و بخش کودک و نوجوان است که به صورت زنده از شبکه استانی سیمای مرکز قزوین پخش می ‌شود.
 
ویژه ‌برنامه‌ تلویزیونی «جامی از نینوا» در 10 قسمت 60 دقیقه‌ای از شبکه استانی سیمای مرکز قزوین پخش خواهد شد.
 
همچنین در هفته‌ دفاع مقدس رادیو قزوین محور برنامه های خود را به همین موضوع اختصاص خواهد داد و رویکرد برنامه‌های رادیوقزوین نیزبه هفته‌ دفاع مقدس معطوف خواهد بود.
 
پخش صدا و سیمای مرکز قزوین نیز با تأمین برنامه‌های مختلف و متنوع، رشادت‌های رزمندگان دلیر کشورمان را در دفاع از دین و میهن اسلامی به تصویر کشیده و بازگو می‌کند.
 
عوامل این برنامه عبارتند از: تهیه ‌کننده و مجری طرح: نبی الله نظری، کارگردان هنری: فرشید قلی ‌پور، گزارشگر: علی کاتبی،
نورپرداز: مجید حدادی، صدابردار: سعید کرباسی، تصویربرداران: ابوالفضل ذوالقدر، عبدالحسین طایفه، ابوالفضل زمانی، سیدعلی ولدآبادی و مهدی ترکان و کارگردانی برنامه هم با علی‌اصغر خان‌ محمدی و محمد مهدی نحوی ‌فرد است.
کد مطلب 1405229

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