وليعهد عربستان در نشست فرداي شوراي همكاري خليج فارس در بحرين شركت نمي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، نشست سران شوراي همكاري خليج فارس فردا دوشنبه به ميزباني بحرين در شهر منامه پايتخت بحرين برگزار خواهد شد.

اين منبع ديپلماتيك كه نخواست نامش فاش نشود، ادامه داد:" امير عبدالله در اين نشست شركت نخواهد كرد و سلطان بن عبد العزيز وزير دفاع و نايب رئيس دوم هيات وزيران اين كشور به جاي وي در اين نشست شركت خواهد كرد .

شبكه خبري العربيه نيز اعلام كرد كه سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس دوم هيات وزيران و وزيردفاع عربستان رياست هيات كشورش را در نشست منامه برعهده مي گيرد.

در همين حال يك مقام مسئول ارشد بحريني به خبرگزاري فرانسه گفت: بحرين از حضور هرمسئول سعودي كه نمايندگي كشورش را در نشست منامه بر عهده گيرد، استقبال مي كند.

اين منبع ديپلماتيك عربي دليل شركت نكردن امير عبدالله را ذكر نكرد اما ناظران سياسي اعتراض رياض به عقد قرار داد تجارت آزاد ميان بحرين و آمريكا در سپتامبر گذشته را دليل اصلي اين تصميم مي دانند.

ديگر كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نيز تلاش دارند تا قرار دادهاي مشابهي را به شكل جداگانه با آمريكا به امضا ء برسانند.

كشورهاي عربستان سعودي، بحرين، كويت، عمان، قطر و امارات اعضاي شوراي همكاري خليج فارس را شكل مي دهند.