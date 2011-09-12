کلید رونق گردشگری استان مرکزی در خانه تاریخی امام خمینی (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، خانه تاریخی امام خمینی، برافراشه در مرکز شهرستان خمین از جمله آثاری است که گردشگران خاص خود را دارد و آدم های مختلف از گوشه و کنار جهان و ایران خودمان به آن سفر می کنند.

گفتگو با کسانی که برای بازدید از خانه تاریخی امام خمینی که ایشان در آن به دنیا آمده و در آن بزرگ شده و پا به دنیای جوانی گذاشته اند جالب است.

بسیاری از آنان شناخت بیشتر امام خمینی و انقلاب اسلامی را عامل سفر خود می دانند. کسانی که برای اولین بار به خمین سفر می کنند و خانه امام را می بینند، از سادگی خانه مردی که توانست جهان را متحول کند و بزرگترین انقلاب مردمی را در جهان ایجاد کند تعجب می کنند و البته این حیرت در گردشگران خارجی بیش از ایرانی هاست.

ابعاد مختلف گردشگری خانه تاریخی امام و یک مثال

گردشگری خانه تاریخی امام روح الله از چند بعد قابل توجه است.

رهبری بزرگترین انقلاب دینی و مردمی جهان، ایجاد اولین حکومت شیعی جهان، اهمیت امام خمینی در تاریخ کشور و اهمیت مطالعات جهانی و منطقه ای در این زمینه، قرار گرفتن امام خمینی در میان مفاخر ممتاز و درجه یک کشور و تاریخی بودن معماری خانه امام و پیوند آن با دیگر آثار تاریخی خمین از مهمترین ویژگی ها و ابعاد مهم خانه امام خمینی در خمین است.

هر کدام از این ابعاد به تنهایی می تواند زمینه گردشگری ملی، منطقه ای و بین المللی را فراهم کند.از نظر جهانی علاقه ای که نسبت به شناخت شخصیت امام خمینی وجود دارد می تواند زمینه ساز گردشگری جهانی باشد.

البته هر کدام از این زمینه ها می تواند با تقویت زیر ساختهای مورد نیاز گردشگری را توسعه دهد. به عنوان مثال توسعه گردشگری جهانی نیازمند معرفی خمین، موقعیت تاریخی و جغرافیایی، ایجاد امکانات حمل و نقل، هتل، نیروی انسانی آموزش دیده و... است.

دیدار خانه تاریخی در حال افزایش است

بسیاری از خارجی ها برای شناخت بیشتر انقلاب اسلامی و ایران پس از انقلاب به خمین سفر می کنند تا محل تولد و بزرگ شدن مردی که بزرگترین انقلاب دینی و مردمی جهان را رقم زد ببیند. دیوارهای این خانه تاریخی خاطرات زیادی از بازی های کودکانه و دوران تفکر و بلوغ جوانی مردی دارد که در گذر ایام و در سایه تدبیر و توانمندی خود، اتصال به بارگاه احدیت و حمایت مردم، رهبری یک ملت را بر عهده گرفت و انقلاب اسلامی را به پبروزی رساند. مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی با اشاره به اینکه بازدید از خانه تاریخی امام خمین در حال افزایش است گفت: هر سال، میزبان گردشگران و میهمانان تابستانی از این خانه در حال زیادتر شدن است. محمد حسین فراهانی افزود: تنها در ایام نوروز حدود 20 هزار نفر از خانه امام خمینی دیدن کردند و تعداد این گردشگران در سال به بیش از 400 هزار نفر می رسد که پیش بینی می شود امسال بیش از 20 درصد افزایش یابد. توسعه گردشگری خانه تاریخی نیازمند همت و برنامه ریزی بلند مدت

در کنار خانه تاریخی امام خمینی، موزه مردم شناسی خمین، سنگ نگاره های تیمره و امامزاده های تاریخی ومذهبی وطبیعت خمین از دیگر جاذبه های خمین است که گردشگری خانه تاریخی را کامل می کند.

البته این کامل شدن نیازمند همت و برنامه ریزی بلند مدت مسئولین زیربط است تا حق خود را به امام ادا کنند.



توجه به ابعادی که می تواند گردشگری این منطقه را توسعه دهد نیازمند ایجاد زیر ساخت های لازم در بخش است و حرکت های آهسته را بر نمی تابد.

خانه ای بر لب رودخانه

امام خمینی در خانه ای در یکی از محله های خمین به نام لب رودخانه به دنیا آمد و دوران کودکی، نوجوانی و جوانی خود را در این خانه و در کنار مادر و عمه خود گذاراند.

خانه دارای چند قسمت است و بیش از یک حیاط در آن دیده می شود، برج دفاعی، مسجد، آسیاب، جوی پر آب خمین و حمام با ستون های سنگی در حواشی این خانه است که در نوع خود دیدنی هستند. این خانه دارای طرحی جامع و در دست انجام است و در کنار کتابخانه و مجموعه فرهنگی در نظر گرفته شده است.

از آثار تاریخی استان مرکزی، 400 اثر به ثبت رسیده اند که خانه امام خمینی یکی از آن آثار به شمار می آید.