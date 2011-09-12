تنور جشنواره بین المللی تجسمی گرم شد/ گلستان میزبان شایسته هنرمندان

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره بین المللی با شرکت 270 هنرمند داخلی و خارجی از 16 کشور جهان از 19 شهریورماه آغاز شد و تا 22 شهریورماه ادامه دارد.

هنرمندان منتخب در روزهای گذشته در کارگاه های نقاشی، گرافیک، حجم، خوشنویسی، کاریکاتور و نگارگری با حضور اساتید آثار خود را به صورت ورک شاپ ارائه کردند.

یکی از شرکت کنندگان در این دوره از جشنواره گفت: چهارمین سال حضورم در جشنواره است و امسال به نسبت، شرایط کارگاه ها و امکانات بهتر شده است، اما به نظر محدودیتی که از نظر سنی برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است زیاد مطلوب نیست.

مهدی ریحانی این هنرمند نقاش آذری افزود: شرکت کنندگان تنها در رده سنی 17 تا 25 سال هستند که اگر بتوانند رده سنی آن را تا 30 سال برسانند می تواند در کیفیت آثار تاثیرگذار باشد.

وی که به تازگی دوره فوق لیسانس نقاشی را نیز به پایان رسانده است، اظهارداشت: هنرمندان خارجی شرکت کننده برتری بر هنرمندان کشور ما ندارند و می توان گفت، ایران در بین کشورهای شرکت کننده حرف اول را می زند.





وی با اشاره به مشکلات هنرمندان عرصه نقاشی اظهار داشت: هنرمندان خصوصا هنرمندان شهرستانها با مشکلات زیادی روبه رو هستند و وضعیت آنان در این هنر مشخص نیست.

کارشناسان ارشاد هنری نیستند

ریحانی گفت: بودجه مناسبی برای هنر اختصاص داده نمی شود و کارشناسان ادارات ارشاد خصوصا در شهرستانها اصلا هنری نیستند و سر رشته ای از هنر نداردند که این امر کار را برای ما هنرمندان بسیار سخت می کند.

الناز عبدالهی از شیراز و دانشجوی رشته نقاشی نیز که اولین سال حضورش را در جشنواره تجربه می کند گفت: استادان همه خوب و از استادان مطرح و به نام هستند ولی از نظر سنی با شرکت کنندگان تفاوت زیادی دارند که به نظرم زیاد مطلوب نیست، چون شاید در نوع ارائه اثر، این فاصله زیاد همراه با تفاوت دیدگاه، ایجاد اشکال می کند.

وی نقطه قوت این جشنواره را حضور هنرمندان از سراسر کشور در کنار هم ذکر کرد و گفت: این حضور و با هم بودن از اتفاقاتی است که بسیار نادر درعرصه هنر رخ می دهد و باید آن را به فال نیک گرفت.

این هنرمند شیرازی افزود: در این جشنواره در بخش نقاشی اکثر هنرمندان شرکت کننده دانشجویان دانشگاه های معتبر هستند و با اینکه در یک محیط آکادامیک قرار دارند اما کارها از لحاظ تکنیک پایین و متوسط است و در برخی کارها اصول اولیه در رنگ شناسی و طراحی رعایت نشده است.

کتاب های تخصصی در دسترس نیست

وی افزود: امسال در جهان در بخش نقاشی سال فیگوراتیو است و پایه اصلی طراحی فیگوراتیو هم انسان است اما در این زمینه محدودت های زیادی وجود دارد، کتاب های تخصصی در دسترس نیست و بقیه کتاب ها نیز با سانسور به دست ما می رسد و اینترنت نیز مشکلات خاص خود را دارد.

وی تصریح کرد: با وجود این مشکلات اگر کسی بخواهد در این عرصه موفق و خلاق باشد باید بسیار تلاش کند که گویی هنرمندان امروز و دانشجویان تنها به همان ظاهر هنری دلخوش کرده اند وبه دنبال پیشرفت نیستند.

عبدالهی با اشاره به اینکه هنرمند در جامعه نقش هادی و راهنما را دارد گفت: هنر باید در خدمت مردم باشد و مسئولان باید از هنرمندان حمایت کنند.

سرپرست استان فارس و دانش آموخته رشته نقاشی نیز گفت: گلستان میزبان خوبی برای این جشنواره بوده و این میزبانی هرساله بهتر می شود و امکانات کارگاه ها و مکانی که برای آن در نظر گرفته شده است جای تقدیر دارد.

مهدی امید بخش از ترکیب تقریبا ثابت داوران این جشنواره انتقاد و بیان کرد: در طی این چهار دوره ترکیب داوران تغییر چندانی نداشته است و اعضای داوران اختلاف سلیقه زیادی با شرکت کنندگان دارند، چون اساتید داوری از دو نسل قبل هستند و دیدگاه های آنها یکی نیست.

یکی از اساتید نقاشی استان گلستان و مسئول کارگاه هنر برادران در خصوص این کارگاه وبرگزاری جشنواره گفت: امسال چهارمین سال حضورم در جشنواره است و امسال از سال های قبل در بخش کیفی و کمی ارتقاءداشته است.

کریم فزونی افزود: امسال مکان برگزاری کارگاه ها به فضای جنب تالار انتقال داده شده است و این امر بسیار به برگزاری بهتر کارگاه ها کمک کرده است.

وی در خصوص کیفیت کار هنرمندان خارجی اظهار داشت: هنرمندانی از 16 کشور جهان در این جشنواره حضور دارند، اما کیفیت کار هنرمندان جوان ایرانی قابل قیاس با آنان نیست و ایرانیان بسیار برتر از رقبای خارجی خود هستند.

این استاد نقاشی برگزاری این کارگاه ها را در ارتقای هنر هنرمندان و آشنایی هنرمندان با یکدیگر بسیار با اهمیت ذکر کرد و افزود: از میان این هنرمندان که در این دوره و دوره های قبلی شرکت داشتند بسیاری در جشنواره های بین المللی حائز رتبه های برتر شده اند و استعدادهای زیادی نیز معرفی شده اند.

وی درادامه با بیان اینکه امسال کارگاه های آقایان و خانم ها از یکدیگر جدا شده است گفت: امیدوار هستیم ستاد دائمی این جشنواره در گرگان استقرار یابد تا شاهد دستاورد های خوبی برای هنر استان باشیم.

استاد طراحی که در این جشنواره حضور دارد و مسئول کارگاه طراحی در فضای باز روستای زیارت نیز است، نقاط قوت جشنواره را تبادل نظر و ذهنیت و شیوه های اجرایی هنرمندان ذکر کرد.



وی اضافه کرد: دانشجویان در یک دانشگاه عمومی به عنوان جشنواره گرد هم می آیند که اشتیاقی را بین هنرجویان سراسر کشور ایجاد می کند.

منوچهر مغاری در ادامه اظهارداشت: بعد از اتمام جشنواره ارتباط هنرجویان با یکدیگر تا یک سال قطع می شود و این امر اصلا مطلوب نیست.

این استاد برجسته آثار دانشجویان را دارای ارزش هایی فکری و ذهنی زیاد در این دوره دانست و افزود: اما شرکت کنندگان در شیوه اجرایی پیشرفت زیادی نداشتند و باید کارگاه های آموزشی بیشتری برای هنرجویان گذاشته شود.

یکی از داوران این جشنواره که در بخش نقاشی و طراحی استاد است و سه سال در این جشنواره حضور دارد در خصوص آثار رسیده به جشنواره گفت: طرح های رسیده و آثار هنرجویان دارای انرژی فوق العاده است و بسیاری از آنها حیرت انگیز است.

احمد وکیلی ادامه داد: تاثیر منفی حضور داوران پا به سن گذاشته را در انتخاب آثار برگزیده را نمی پذیرم واز داوران جوان می خواهیم برای داوری بیایند و فاصله ها را کم کنند.

علی تن داور بخش خوشنویسی نیز که چهار سال است داوری جشنواره را بر عهده دارد گفت: امسال به نسبت رقابت ها سخت تر شده است وهنرمندان خوبی شرکت کرده اند و آثار نسبت به پارسال بهتر است.

وی افزود: برای قضاوت هنر واینکه به درجه مطلوب رسیده است یا نه، به جوان بودن یا مسن بودن مربوط نیست وتمام تلاش ما برای این است که جوانان کار جدید وخلاقی ارائه کنند.