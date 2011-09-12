به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت نزدیک به 15 ماه از امضای قرارداد طرح توسعه هشت فاز جدید پارس جنوبی، عملیات اجرایی تمامی این فازها از برنامه زمان بندی شده عقب افتاده است.

پیگیری مهر نشان می دهد: تا اواسط شهریور ماه سالجاری عملیات اجرایی طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی در دو بخش خشکی و دریایی سه درصد، فاز 14حدود پنج درصد، فاز 19 حدود هفت درصد، فازهای 20 و 21 حدود 6 درصد و فاز 22 تا 24 حدود 2 درصد از برنامه زمان بندی تعریف شده عقب مانده اند.

از سوی دیگ، رتاکنون عملیات اجرایی و تجهیز کارگاه فاز 11 پارس جنوبی هم توسط پیمانکار چینی آغاز نشده است که در صورت ادامه تاخیرهای چین امکان تغیر پیمانکار این پروژه پنج میلیارد دلاری دور از انتظار نخواهد بود.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، برای اجرای مگا پروژه هایی همچون طرح توسعه فازهای پارس جنوبی، کل طرح به سه بخش فعالیتهای مقدماتی شامل تسطیح زمین و آماده سازی سایت، ساختمان و نصب تجهیزات، راه اندازی و پیش راه اندازی تقسیم می شوند که ورود به هر یک از این مراحل منجر به افزایش پیچیدگی های فنی و عملیاتی می شود.

هم اکنون تمامی فازهای جدید پارس جنوبی در مراحل مقدماتی هستند و با وجود گذشت 15 ماه از امضای قراردادهای اجرایی در برخی از طرحها هنوز عملیات خاک برداری پالایشگاه خشکی به پایان نرسیده است. ضمن آنکه در برخی از طرحهای بخش ساحلی و یا فراساحلی مطابق با برنامه بوده اما در مجموع پیشرفت اجرایی دو بخش از برنامه زمان بندی عقب مانده است.

نام فاز برنامه عملکرد نام پیمانکاران 13 31 درصد 28 درصد پتروپایدار ایرانیان، مپنا، صدرا 14 29 درصد 24 درصد اویک، ماشین سازی اراک، پایندان، ایزوایکو، تاسیسات دریایی 19 28 درصد 21 درصد پتروپارس و تاسیسات دریایی 20 و 21 28 درصد 22 درصد اویک 22، 23 و 24 31 درصد 29 درصد پتروسینا آریا و صدرا

نگاهی به مشخصات هشت فاز جدید میدان مشترک پارس جنوبی نشان می دهد که برای تکمیل و بهره برداری از تمامی این طرحها باید نزدیک به دو هزار کیلومتر لوله گذاری زیر دریایی، ساخت 18 سکوی غول پیکر، بیش از 170 حلقه چاه توصیفی و توسعه ای در خلیج فارس حفاری شود.

در بخش لوله گذاری فازهای جدید پارس جنوبی تاکنون بخش عمده از لوله های مورد نیاز این فازها خریداری نشده است و حتی در صورت خرید تمامی این لوله محدودیتهایی برای کوتینگ و پوشش گذاری لوله های گاز ترش وجود دارد، زیرا در شرایط فعلی تعداد کارخانجات کوتینگ لوله های گاز ترش محدود است.

یکی از مهمترین مشکلات پیش روی در راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی حفاری بیش از 170 حلقه چاه دریایی در خلیج فارس است که برای حفر این تعداد چاه باید به طور همزمان 20 تا 25 دستگاه دکل دریایی در فازهای جدید فعالیت کنند.

در حال حاضر حتی یک دستگاه حفاری در فازهای جدید این میدان مشترک وجود ندارد و تامین دکل و اجاره دکل به دلیل افزایش هزینه بیمه با مشکلات متعددی روبرو است.

در بخش ساخت سازه های فراساحلی همچون جکت، تاپ ساید و سکوهای اصلی و اقماری هم به استثنای یک شرکت، فعالیت تمامی شرکتهای پیمانکار سازنده این سازهای غول پیکر دریایی با تاخیر روبرو هستند.

هم اکنون در بخش ساخت سازه های دریایی فازهای جدید پارس جنوبی تنها یک یارد پیشرفته در خرمشهر ساخته شده است و در سایر یاردهای سکو سازی امکان ساخت همزمان چندین سازه غول پیکر به طور همزمان وجود ندارد.

آیا ایران از قطر در پارس جنوبی جلو می افتد؟

به گزارش مهر، در سالهای اخیر همراه سیاست اصلی وزارت نفت تسریع در برداشت و توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور و به ویژه راه اندازی فازهای مختلف پارس جنوبی بوده است، با این وجود به رغم برداشت گسترده کشورهای همسایه ایران در اکثر میادین مشترک مطابق با سهم خود از میدان برداشت نفت و گاز نداشته است.

در حال حاضر ایران از مخزن پارس‏ جنوبی حدود 210 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی برداشت می کند که با توسعه فازهای جدید این میدان مشترک با قطر ظرفیت تولید گاز ترش به 775 میلیون متر مکعب در روز تا سال 1394 افزایش می یابد.



این در حالی است که قطر به عنوان شریک ایران در پارس جنوبی به طور متوسط روزانه 360 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از این پارس جنوبی برداشت می کند که با اعمال یک برنامه منطقی و با مشارکت شرکتهای بزرگ بین المللی به زودی ظرفیت تولید گاز خود را به 452 میلیون متر مکعب افزایش می دهد.

از سوی دیگر، قطر متناسب با برداشت گاز طبیعی از میدان مشترک پارس جنوبی، ظرفیت تولید 77 میلیون تن ال.ان.جی را ایجاد کرده است و با امضای قراردادهای بلند مدت با چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، انگلیس، آرژانتین و برخی از کشورهای اروپایی بخش عمده گازهای ترش پارس جنوبی را صادر می کند.

با این وجود، در بخش ایرانی حتی در صورت تحقق تولید روزانه 775 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به دلیل نبود یک استراتژی بلند مدت، برنامه خاصی برای مصرف و یا صادرات گاز وجود ندارد، نمونه بارز این ادعا در توسعه فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی به اثبات می رسد.

هدف از توسعه فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی تولید روزانه 110 میلیون متر مکعب گاز برای تزریق به مخازن نفتی و افزایش ضریب بازیافت ذخایر نفت خام کشور در منطقه آغاجاری بوده است اما در شرایط فعلی بخش عمده ای از گاز این سه فاز به پالایشگاههای فجرجم و بیدبلند یک برای استفاده در بخش خانگی و تجاری منتقل می شود.

از سوی دیگر، قطر همزمان با افزایش برداشت گاز از پارس جنوبی با ایجاد مخازن ذخیره سازی گاز در گنبدهای نمکی به دنبال تخلیه تمامی گاز و میعانات گازی این میدان مشترک را دارد که در صورت اجرای این طرح پدیده، احتمال مهاجرت گاز پدیده دور از ذهن نخواهد بود.

توسعه 35 ماهه پارس جنوبی با انتشار اوراق مشارکت

به گزارش مهر، بر اساس اعلام مسئولان وزارت نفت با بهره برداری از تمامی فازهای پارس جنوبی سالانه بیش از 100 میلیارد دلار درآمد از محل تولید و فروش گاز، محصولات گازی و گوگرد نصیب اقتصاد ملی می شود.

از این رو با توجه به کوتاه بودن دوره بازگشت سرمایه، مشارکت و سرمایه گذاری در فازهای مختلف این حوزه مشترک دارای توجیه بالای اقتصادی است. برای تامین منابع مالی فازهای مختلف پارس جنوبی تاکنون دو راهکار انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی و استفاده مستقیم از درآمدهای نفتی در دستور کار وزارت نفت قرار داشته است.

برای سالجاری انتشار معادل پنج میلیارد دلار اوراق مشارکت برای طرحهای پارس جنوبی برنامه ریزی شده بود اما تاکنون هیچ گونه اوراق مشارکتی برای تامین منابع مالی فازهای این میدان مشترک گازی در بازارهای مالی و سرمایه ای عرضه نشده است.

شرکت ملی نفت ایران در سال 990 جذب 16.5 میلیارد دلار منابع مالی و اعتباری را برای فازهای جدید پارس جنوبی هدف گذاری کرده است که با گذشت نزدیک به 6 ماه تاکنون حدود 4.5 میلیارد دلار از این منابع جذب این مگا پروژه های گازی شده است.

مسئولان شرکت نفت و گاز پارس در آخرین اظهار نظر خود از انتشار نخستین مرحله از فروش اوراق مشارکت فازهای پارس جنوبی در شهریورماه امسال خبر داده اند اما پیگیریها نشان می دهد به طولانی بودن پروسه مراحل اداری و قانونی انتشار اوراق، استفاده از این ابزار مالی به عنوان مهمترین منبع تامین اعتبارات پارس جنوبی پاسخگوی نیازهای پیمانکاران و سازندگان داخلی نیست.