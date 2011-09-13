امکانات سینماهای گیلان فرسوده است/ مخاطبان فراری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سینما پدیده ای است که تحولی اساسی در دنیا به وجود آورد، رنگ و بوی خاصی به هنر بخشید، سینما پس از موسیقی، هنرهای ترسیمی، ورزش و حرکات نمایشی، ادبیات و هنرهای دستی و تجسمی به عنوان هنر هفتم یاد می شود، هنری که در خدمت اشاعه شش هنر دیگر قرار دارد.

هر چند امروز سینما در برخی از کشورها به ابزاری در دست قدرت های استکباری مبدل شده است ولی اساس این هنر خدمت به فرهنگ، هنر و تقویت مبانی انسانی است.

21 شهریور ماه امسال،‌ سینما در ایران 111 ساله شد و در گیلان نیز سینما قدمتی همپای کشور دارد.

به مناسبت این روز جمعی از مردم و صاحبان سینماها در گفتگو با خبرنگار مهر به برخی از معضلات و مشکلات در حوزه سینما در استان گیلان پرداختند که می توان به عمده ترین مسائل از قبیل نبود صدا و تصویر مطلوب، به روز نبودن امکانات و تجهیزات، ضعیف بودن کیفیت فیلم ها، عام و مخاطب پسند نبودن فیلم ها، افت فروش فیلم، ضعف مالی، نداشتن سالن های با کیفیت، مناسب و همچنین نیازبه حمایت مالی از سوی دولت و... اشاره کرد.

سیستم پخش فیلم در سینماهای گیلان نیازمند نوسازی است

یک شهروند رشتی گفت: کیفیت سیستم پخش فیلم در سینماهای کلانشهررشت مطلوب نبوده و باید به تجهیزات روز مجهز شوند.

زهرا صادقی افزود: امکانات و تجهیزات سیستم صوت، تصویر و حتی سالن برخی از سینماهای این شهر وضعیت خوبی ندارند و مردم کمتر برای تماشایی فیلم به سینما می روند.

وی اظهارداشت: سینما بدون شک از اساسی ترین و موثرترین رسانه هایی است که در تدوام و گسترش و بقاء فرهنگ و هنر واقعی یک جامعه حضوری فعال دارد.

این شهروند کلانشهر رشت سینما را معلمی انسان ساز توصیف کرد و یادآورشد: هنر هفتم به انسان مفاهیم و مصادیق انسان محورانه را می آموزد.

یک شهروند گیلانی نیز کیفیت و همچنین عام و مخاطب پسند بودن فیلم ها را برای پویایی سینماهای استان بسیار موثر دانست و گفت: مخاطب شناسی و عرضه فیلم های مناسب یک اصل اساسی در صنعت سینما است.

رامین فرشادی برضرورت عدم ریزش جذب مخاطب در عرصه سینما تاکید کرد و افزود: تبلیغات امر بسیار مهمی است که باید هدفمند انجام شود.

وی همچنین با اشاره به برخی از دلایل عدم استقبال مردم از فیلم های سینمایی در استان اظهارداشت: تکثیر فیلم و فروش آن در بازار، علاقه به دیدن فیلم در محفل خانوادگی، ‌کمبود سالن نمایش و نبود کیفیت در اغلب سالن‌ ها،‌ سوژه ‌های تکراری غالب فیلم ‌ها و از همه مهمتر بی ‌توجهی مسئولان فرهنگی و سینمایی به امر بهبود بخشیدن به این گونه مسائل است .

این شهروند که خود را دانشجو معرفی کرد، سینما را پایه گذار عواطف، احساسات و نیازهای رو به رشد بشر ذکر کرد و گفت: سینما نوید بخش عصاره زندگی به همه کسانی است که می خواهند فهم و درک درستی از فرهنگ، رسوم اجتماعی و معنوی را در یابند و علاوه بر اینها یک مکان رفاهی و تفریحی است.

حیات سینما وابسته به فیلم است

در این ارتباط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان همچنین سینما را از موضوعات مهم فرهنگی دانست و گفت: بر سیستم پخش فیلم سینماهای گیلان ایراد جدی وارد است.

منصور ایمانی افزود: اگرچه حیات سینما وابسته به فیلم است اما مولفه های دیگری همچون سیستم پخش فیلم، تبلیغات و سینماهای دیجیتال نقش تعیین کننده ای دارند.

وی اظهارداشت: عوامل موفقیت یک سینما که بخواهد به مطالبات جامعه پاسخ دهد در موارد مزبور خلاصه می شود همینطور خود فیلم البته باید به این نکته نیز توجه داشت که با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی رویکردهای محتوایی در تولید فیلم ایجاد شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: سیاست های کلی نظام در عرصه های فرهنگی، هنری، سینمایی و غیره از مبانی فکری و دینی حضرت امام خمینی (ره) گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه موسسه رسانه های تصویری به عنوان یک ظرفیت مثبت در جامعه تلقی می شود، اظهارداشت: متاسفانه هجمه های فرهنگی و هنری دشمنان باعث تغییر مزاج های هنری نسل جدید جامعه شده است که باید با یک شیب ملایم اصلاح شوند.

ایمانی در ادامه تعدا سینماهای فعال گیلان را هشت باب با 9 سالن نمایش اعلام کرد و افزود: یکی از سینماهای استان دو سالن دارد.

مدیرکل ارشاد گیلان با اشاره به وضعیت مقایسه ای استان گیلان نسبت به سایر نقاط کشور اظهارداشت: گیلان از شاخص های فرهنگی بسیار بالایی برخوردار است در حالیکه برخی از استان های کشور فاقد سینما هستند.

تعداد سینماهای گیلان در مقایسه با مطالبات مردم کافی نیست

وی یادآورشد: تعداد سینماهای استان در مقایسه با شاخص های فرهنگی و مطالباتی که مردم دارند، کافی نیست، در حوزه رسانه های مکتوب نیز گیلان همین وضعیت را دارد یعنی در صدر جدول برخورداری است.

به هر حال کاربرد سینما در فرهنگ و رفتار انسان ها نقشی پیشرو و سازنده را بر عهده دارد، این حمایت جدی و بی وقفه مسولان فرهنگی و هنری است که باید در راه اندازی و پرو بال دادن به آن صحه بگذارند.