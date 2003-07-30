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۸ مرداد ۱۳۸۲، ۱۵:۰۰

فرشيد ملكي در گفت و گو با "مهر":

نقد هنرهاي تجسمي در ايران از كمبود دانش رنج مي برد

نقد هنرهاي تجسمي در ايران از كمبود دانش رنج مي برد

نقد هنري مسئله اي اساسي در تمام هنر هاست . يك منتقد در بسياري از زمينه ها ي هنري از قبيل ادبيات شعر موسيقي مي تواند راهگشاي خوبي باشد .

                                                                             اثر گاستون
فرشيد ملكي ، نقاش و استاد دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار "مهر" ضمن تاكيد بر اين مطلب گفت : در مجله "هفت" نقدي از ويرجينيا ولف درباره دي اچ لارنس به چاپ رسيده است كه نمونه خوبي از نقد راهگشاست . دي اچ لارنس نويسنده اي از طبقه سوم اجتماع بود كه دركتاب هايش روابط انسان ها را مطرح مي كرد و ويرجينيا ولف با خواندن يكي از كتابهاي او تصميم به نوشتن درباره وي مي گيرد . نقدي كه ويرجينيا ولف در باره اين نويسنده نوشته است به حدي گويا و جذاب قضيه را مطرح مي كند كه انسان بي اختيار ترغيب به خواندن آثار اين نويسنده مي شود . در واقع با خواندن اين نقد متوجه مي شويم با وجودي كه ويرجينيا ولف خودش از طبقه اجتماعي خاصي بوده است اما به هنگام نقد ماوراي ديدگاه هاي سياسي و يا طبقاتي به نوشته دي اچ لارنس نگاه كرده است و بيشتر به مسايل انساني پرداخته است .  اين امر نشان مي دهد كه منتقد هوشيار و آگاه تا چه اندازه مي تواند در امور هنري تاثير گذار باشد . در واقع كار منتقد اين است كه روابط انساني را به شكل صحيح و درست ايجاد كند .  

وي ادامه داد : متاسفانه درايران نقد هنرنقاشي واقعي و صحيح وجود ندارد كه دليل آن هم خطي برخورد كردن و يكسويه نگريستن منتقدان هنري ايراني نسبت به اثر هنري است . به نظر مي رسد در ايران همه مي خواهند قهرمان باشند . ما افرادي كه نقش خود را به عنوان منتقد به درستي پذيرفته باشند كم داريم درحالي كه منتقد مي تواند به اوج قله شناخت كاري خود دست يابد و متاسفانه  شاهد يم كه به شكلي عمومي نقد هنرهاي تجسمي در ايران از كمبود دانش روز هنري رنج مي برد . همين عوامل باعث مي شود كه  جاي نقد هنرهاي تجسمي خوب و تاثير گذار در ايران خالي باشد.

کد مطلب 14053

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