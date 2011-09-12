تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیست و یکم شهریورماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم شوال سال 1432 هجری قمری و دوازدهم سپتامبر سال 2011 میلادی.

- مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در شهر استانبول ترکیه آغاز می‌شود که طی آن محسن حاجی‌پور، سعید عبدولی و قاسم رضایی کشتی گیران اوزان 55، 66 و 96 کیلوگرم به مصاف حریفان خود می‌روند.

- مسابقات دوچرخه‌سواری کاپ آسیایی امروز در پیست 333 متری "هوامارک" شهر بانکوک و با حضور نمایندگان کشورمان در دو بخش آقایان و بانوان پیگیری می‌شود.

- مرحله انتخابی مسابقات فوتبال نوجوانان(زیر 17 سال) آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه A:

* ایران - فلسطین

* بنگلادش - عراق

گروه B:

* کویت - افغانستان

* پاکستان - مالدیو

گروه D:

* عربستان - عمان

* نپال - لبنان

گروه G:

* استرالیا - تایلند

* میانمار - اندونزی

* هنگ کنگ - گوآم

گروه F:

* کره جنوبی - ویتنام

* لائوس - کلمبیا

* تایوان - ژاپن