تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیست و یکم شهریورماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم شوال سال 1432 هجری قمری و دوازدهم سپتامبر سال 2011 میلادی.
- مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در شهر استانبول ترکیه آغاز میشود که طی آن محسن حاجیپور، سعید عبدولی و قاسم رضایی کشتی گیران اوزان 55، 66 و 96 کیلوگرم به مصاف حریفان خود میروند.
- مرحله انتخابی مسابقات فوتبال نوجوانان(زیر 17 سال) آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه A:
* ایران - فلسطین
* بنگلادش - عراق
گروه B:
* کویت - افغانستان
* پاکستان - مالدیو
گروه D:
* عربستان - عمان
* نپال - لبنان
گروه G:
* استرالیا - تایلند
* میانمار - اندونزی
* هنگ کنگ - گوآم
گروه F:
* کره جنوبی - ویتنام
* لائوس - کلمبیا
* تایوان - ژاپن
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