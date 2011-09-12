  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۳۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان و آغاز مرحله انتخابی مسابقات فوتبال نوجوانان(زیر 17 سال) آسیا با رویارویی ایران و فلسطین از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیست و یکم شهریورماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم شوال سال 1432 هجری قمری و دوازدهم سپتامبر سال 2011 میلادی.

- مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در شهر استانبول ترکیه آغاز می‌شود که طی آن محسن حاجی‌پور، سعید عبدولی و قاسم رضایی کشتی گیران اوزان 55، 66 و 96 کیلوگرم به مصاف حریفان خود می‌روند.

- مسابقات دوچرخه‌سواری کاپ آسیایی امروز در پیست 333 متری "هوامارک" شهر بانکوک و با حضور نمایندگان کشورمان در دو بخش آقایان و بانوان پیگیری می‌شود.

- مرحله انتخابی مسابقات فوتبال نوجوانان(زیر 17 سال) آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه A:
* ایران - فلسطین
* بنگلادش - عراق
گروه B:
* کویت - افغانستان
* پاکستان - مالدیو
گروه D:
* عربستان - عمان
* نپال - لبنان
گروه G:
* استرالیا - تایلند
* میانمار - اندونزی
* هنگ کنگ - گوآم
گروه F:
* کره جنوبی - ویتنام
* لائوس - کلمبیا
* تایوان - ژاپن

کد مطلب 1405302

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها