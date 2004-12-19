وقتي صحبت از تسليحات كشتار جمعي به ميان مي آيد همه تنها به ايران و عراق اشاره مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه ژاپن تايمز، هشام بدر در يك گردهمائي در دانشگاه آئو ياما گاكوئين اعلام كرد وقتي كه در مورد نياز به مبارزه با تكثير سلاحهاي كشتار جمعي به ميان مي آيد افراد به ايران و عراق اشاره مي كنند در حاليكه در اين بين كسي در باره اسرائيل سخني بر زبان نمي آورد . آيا اين سياست يك بام و دو هوا نيست؟

همچنين بدر در اين همايش از اعزام نيروهاي ژاپني براي كمكهاي انساندوستان به عراق قدرداني كرد و اظهار داشت كه گرچه حضور اين نيروها در عراق سازنده است اما روند صلح خاورميانه منبع ديگري در ثبات بخشي به منطقه خاورميانه است.

وي همچنين از شوراي امنيت سازمان ملل ابراز نارضايتي كرد و اعلام داشت كه در اين شورا فرهنگهاي خاصي از جمله فرهنگ آفريقا در تصميم گيري نمود پيدا نمي كند.

لازم به ذكر است كه گرچه اسرائيل بطور رسمي به داشتن سلاحهاي اتمي اعتراف نكرده است ليكن بنا بر اظهارات كارشناسان و بعضي از منابع اين رژيم داراي كلاهك هسته اي و همچنين موشكهاي دور برد مي باشد و مي توان سياست فعلي رژيم اسرائيل در قبال برنامه هاي هسته اي را سياست ابهام هسته اي توصيف كرد كه در آن داشتن برنامه هاي هسته اي قطعي است ليكن هيچگونه اعلام و ابراز نظري در اين مورد صورت نگرفته است.

گفتني است كه محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در مصاحبه با روزنامه استراليائي سيدني مورنينگ هرالد چندي پيش با اشاره مستقيم به رژيم اسرائيل اعلام كرد:"واقعاً اين وضعيت قابل دوام نيست كه اسرائيل توانائي و قابليت توليد تسليحات اتمي را داشته باشد آن وقت هر كشور ديگري در هرجائي عضو پيمان منع تكثير سلاحهاي هسته اي باشد".