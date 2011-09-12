83 نشریه در استان فارس وجود دارد/ محتوا متاثر از ظرفیت نقدپذیری

به گزارش خبرنگار مهر، آماری که از وجود و فعالیت روزنامه های محلی شیراز در دست است نشانگر وجود پتانسیلهای بالا وظرفیتهای رسانه ای گسترده است.

این ظرفیت رسانه ای با توجه با برخورداری از روزنامه های متعدد محلی و چاپ شیراز، استان فارس را به یکی از قطبهای رسانه ای کشور و به ویژه جنوب کشور تبدیل کرده است.

اما این ظرفیت رسانه ای باید از لحاظ کیفی نیز مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد که البته مدیران رسانه های چاپ شیراز در این رابطه معتقدند کار کیفی رسانه های شیراز به دو شاخص توان مالی از یک سو و ظرفیتهای نقد پذیری مسئولان از سوی دیگر بستگی دارد.

رتبه ششم فارس در تعداد نشریات

در این خصوص سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحقیقات دکتر صداقت کیش وجود اولین چاپخانه ایران را نیز در شیراز دانست و گفت: وجود 78 نشریه در استان تا پایان سال 1389 و افزایش پنج نشریه در سال 1390 مجموع نشریات استان را به 83 نشریه افزایش داده است.

محمد هادی فخرایی افزود: آمار تعداد نشریات فارس از نظر دوره انتشار در استان پنج عنوان روزنامه، 17 عنوان هفته نامه، یک عنوان دو شماره در هفته، سه عنوان دو هفته نامه، 22 عنوان ماهنامه، یک عنوان سالنامه، 31عنوان فصل نامه، سه عنوان دو فصل نامه است. این آمار استان فارس را در رتبه ششم در بین سایر استانهای کشور قرار داده است.

وی گفت: البته 46 مجوز جدید نشریه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این استان و در یک ماه اخیر رشد نمودار مطبوعاتی و نشریات فارس در نمودار کشوری را ارتقای قابل توجهی بخشیده است.

در این رابطه معاون سردبیر روزنامه خبرجنوب به خبرنگار مهر پیرامون سطح کیفی روزنامه های شیراز بیان کرد: بدون آنکه بخواهیم به نقش روزنامه ها در جوامع مختلف اشاره کنیم باید این نکته را یادآور شد که با توجه به گسترش وسائل ارتباط جمعی و فضاهای مجازی بازهم روزنامه ها در انعکاس اخبار و تامین نظر مردم از لحاظ محتوا حرف اول را می زنند و دلیل این ادعا چاپ دو یا سه میلیونی روزنامه در کشورهایی مانند چین، ژاپن و دیگر کشورهای جهان است و در کشور ما عموما و در استان فارس و شهر شیراز خصوصا فرهنگ روزنامه خوانی را باید تابع چندین متغیر بدانیم.

محمد تقی زرین چنگ اضافه کرد: با جمع بندی این متغیرها نتیجه می گیریم که یکی از متغیرها اخبار روز است که مردم گرچه از رسانه های غیر مکتوب می شنوند ولی ترجیح می دهند آن را در جرائد مطالعه کنند و این امر وظیفه روزنامه ها را سنگین تر می کند.

وی اضافه کرد: در این راستا باید گفت ارزیابی از سطح کیفی روزنامه های شیراز بسته به نوع خبر، گستره توزیع و تنوع مطالب است و اگر خبرها را در روزنامه ها دسته بندی کنیم به اجماع می رسیم که خبرهای کشوری در یک سو و خبرهای منطقه ای و استانی در یک سو و تجزیه و تحلیل از سویی، مخاطبان خود را دارد و روزنامه ها باید با مخاطب شناسی و تامین نظر آنان سطح کیفی خود را بالا ببرند، کاری که در حال حاضر رضایت همه اقشار را فرآهم نمی کند.

معاون سردبیر روزنامه خبرجنوب افزود: این مساله هم دلایل خاص خود را دارد که از آن جمله می توان به انتخاب موضوع و استفاده از نیروهای توانمند اشاره کرد و روزنامه های شیراز نیز از تمام ظرفتیهای خود استفاده نمی کنند و هنوز در این زمینه جای کار باقی است.

وی پیرامون محتوای روزنامه های شیراز نیز بیان کرد: در ابتدا باید گفت مردم از مطبوعت چه توقعی دارند و نیاز آنان به یک مطبوعه چیست و حال اگر در مقام پاسخ به این سئوال برآییم باید گفت اکثر مردم حسب نیاز خود از جراید بهره می برند ولی نوع نیاز و بهره باید تعریف شده باشد، یک روزنامه حاوی مطالب متعددی است که هر بخش آن خواننده خاص خود را دارد . برخی دنبال اخبار سیاسی، برخی در پی تحلیلهای خبری، گروهی در تعقیب نیازمندیهای عمومی و.. هستد ولی در مجموع مردم ما در این برهه از زمان با آگاهی کامل و رشد و بلوغ سیاسی خود ، خواهان آگاهی از رویدادهای کشور ، منطقه و جهان هستند که این آگاهی ها نوعا باید به طور شفاف به مردم داده شود.

زرین چنگ تصریح کرد: در مقابل داشتن نیروهای کارآمد، آگاه به مسائل کشوری، حذف حب و بغض ها در انعکاس خبر، عدم موضع گیریهای غیر ضروری و غیر متعارف از عواملی است که نیاز مخاطبان را تامین می کند و یک رسانه می تواند به آن پاسخ دهد.

رئیس خانه مطبوعات فارس در مورد روند کیفی شدن روزنامه های شیراز نیز بیان کرد: چاپ و انتشار یک نشریه در شرایط فعلی با توجه به هزینه های بالایی که دارد و نیز حضور و عدم حضور فعالان عرصه مطبوعات در آنها و همچنین بهره گیری جراید از امکانات روز و تجهیز رسانه ها به لوازم و ابزار پیشرفته به خصوص مکان مناسب از یک سو قابل اهمیت است و از سوی دیگر محتوای رسانه ها خاصه در بخش استانی از سوی دیگر از عوامل سیر نزولی یا صعودی شناخته می شوند که در هر دو مورد خود رسانه می تواند تعیین کننده باشد ولی باید گفت که رسانه ها هنوز ظرفیت بالایی برای بهره برداری دارند که در اغلب موارد با توجه به شناسه های خاص از این ظرفیتها بهره برداری نمی شود.

در این رابطه مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه عصر مردم چاپ شیراز نیز گفت: به طور کلی روزنامه های محلی شیراز و حتی روزنامه های سراسری که در شیراز چاپ می شوند در رشد کیفی و کمی از یک تجربه چند ساله برخوردارند.

محمد عسلی با تقسیم بندی روزنامه ها به دسته های مختلف نیز بیان کرد: بعضی از روزنامه ها رویکرد فرهنگی دارند و توانستند در تولید مطالب فرهنگی و پژوهشها و تحقیقاتی اجتماعی از برخی روزنامه های کشوری نیز پیشتاز باشند و بر این اساس مخاطبان ویژه و خاصی پیدا کرده اند که بیشتر دغدغه فرهنگی دارند و یک حالت تعامل فرهنگی بین این نوع روزنامه که به نوعی توانسته تاثیر گذاری فرهنگی باشند با نویسنده ها و آنهایی که علاقه برای نوشتن و کار فرهنگی و هنری دارند ایجاد شده است.

گرانی کاغذ توان سرمایه گذاری را سلب کرده است

میر مسئول روزنامه عصر مردم با اشاره به اینکه برخی از روزنامه ها نیز رویکرد اجتماعی نیز دارند، بیان کرد: در مجموع می توان گفت محتوای روزنامه های امروز شیراز به نسبت سالهای پیشین به شدت پیشرفت کرده و این پیشرفت مرهون یک نوع آزمون و خطایی است که در طول سالها به تجربت درآمده است.

عسلی با اشاره به اینکه منتها هنوز نمی توان به نشریات استان نمره بالایی داد زیرا همچنان راه های نرفته بسیار است، افزود: به دلیل اینکه توان مالی بسیار ناچیزی دارند این راه نرفته هنوز بسیار است و باید گفت در کارهای فرهنگی و اجتماعی که می طلبد کارهای تحقیقی صورت گیرد لازمه آن داشتن امکانات مالی و سایر نیازهاست و روزنامه های محلی کمتر توانسته اند به کارهایی ورود کنند که استمرار داشته باشد.

وی مشکلاتی مانند گرانی اقلامی مثل کاغذ را نیز در پیشرفت امور روزنامه ها تاثیر گذار دانست و افزود: از طرفی اخیرا به علت گرانی کاغذ و.... توان سرمایه گذاری سلب شده است.

مدیر مسئول روزنامه عصر مردم با اشاره به ظرفیت نفد پذیری مدیران به عنوان یکی از مواردی که در کار کیفی رسانه های محلی شیراز تاثیر می گذارد نیز اشاره کرد و افزود: مشکلی که وجود دارد این است که هنوز نقد برای مسئولان جا نیفتاده و با کمترین نقدی که صورت گیرد برخورد نامعقولی انجام می شود.

عسلی تاکید کرد: از این رو همه تلاشها بر این است که به نوعی موضوع نقد و نقدپذیری جا بیفتاد و این امر نهادینه شود.

به گزارش مهر، به هر حال روزنامه های محلی و چاپ شیراز ظرفیتهای بسیار زیادی دارند که برای بهره برداری از آن باید در قدم اول زمینه برای فعالیتها و سرمایه گذاری آنها فراهم شود و در قدم بعدی جوهره کار کیفی و نقادی که ظرفیت پذیرش آن از سوی مدیران و مسئولان استان و شهر شیراز محسوب می شود نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا راه کیفی شدن روزنامه ها به مسیری هموار تبدیل شود.