برترین های نخستین جشنواره صنعت چاپ کردستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه در مراسم اختتامیه نخستین نمایشگاه و جشنواره صنعت چاپ استان کردستان برترین های صنعت چاپ استان از بین 16 غرفه حاضر در نمایشگاه معرفی و با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از آنها تجلیل شد.

در ابتدای این مراسم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با ذکر تاریخچه صنعت چاپ در ایران و کردستان افزود: در کردستان حمایت جدی از صنعت چاپ نمی شود که این مهم باعث مشکلات عدیده ای برای فعالان این حرفه شده است.

قباد میمنت آبادی اظهار داشت: بخش فرهنگی می تواند سپر و دژ محکمی در برایر جنگ نرم دشمن باشد و برای پیشرفت لازم است توجه ویژه ای به بخش فرهنگ در کنار کارهای تولیدی و صنعتی در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه سرپرست دفتر امور چاپ وزارت ارشاد گفت: یکی از محورهای توسعه یافتگی هر کشوری بخش فرهنگی آن محسوب می شود و توسعه فرهنگی زمانی معنا پیدا می‌ کند که متضمن دسترسی همه اقشار جامعه به خدمات و کالاهای فرهنگی باشد.

یوسف افراش با اشاره به مشکلات پیش روی صنعت چاپ اظهار داشت: صنعت چاپ یکی از کلیدی ترین منابع فرهنگی هر جامعه به شمار می آید ولی متاسفنه به دلایل گوناگون هنوز صنعت چاپ جایگاه خود را در ایران پیدا نکرده است.

در ادامه رئیس اتحادیه صنعت چاپ کردستان گفت: این اتحادیه در شهریور ماه سال 85 تاسیس شد و محور برنامه این اتحادیه بر اساس تخصص سازی فعالان و هماهنگی بیشتر اعضا و تبادل تجربیات پیشکسوتان بوده است.

علیرضا سوری عنوان کرد: مشکل اصلی فعالان حرفه صنعت چاپ آموزش است که امید می رود با همکاری و حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخش خصوصی این مشکل برطرف شود.

در ادامه ازهشت غرفه برتر شهرستان های استان کردستان و فعالان برتر صنعت چاپ حاضر در نمایشگاه تقدیر شد.

چاپخانه فرهنگ رتبه اول محصول چاپی و غرفه برتر، چاپ خوشخو رتبه دوم محصول چاپی و رتبه سوم نیز شرکت چاپ معلم سنندج رسید.

در ادامه نیز از شرکت صنعت چاپ فناوران تکثیر اکباتان و مدرس کارگاه آموزشی صنعت چاپ "علیرضا سوری" و همچنین موسسه فرهنگی و هنری آبیدر سرسبز تقدیر شد.