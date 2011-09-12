حضور پتروشیمی در لیگ والیبال منوط به موافقت مسئولان است/ فعلا برنامه دادیم

شاپور یاوری در گفتگو با خبرنگار در مورد اینکه "چرا با وجود اعلام آمادگی شفاهی به فدراسیون والیبال برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر و موافقت این فدراسیون هنوز وضعیت تیم والیبال پتروشیمی به طور صد در صد مشخص نیست و هیچ اقدامی برای جذب مربی و بازیکن انجام نشده است؟"، توضیح داد.

وی اظهارداشت: پتروشیمی به صورت شفاهی آمادگی خود را برای شرکت در رقابت‎های لیگ برتر والیبال به فدراسیون اعلام کرد. در صحبت‌های مطرح شده ظاهرا مشکلی وجود نداشت اما با این حال رئیس فدراسیون برای تصمیم گیری در این زمینه دو روز فرصت خواست. بعد از آن هم نامه‌ای از طرف فدراسیون به دستمان رسید که اعلام شده بود "پتروشیمی جایگزین خراسان در لیگ برتر شده است".

سخنگوی باشگاه پتروشیمی تاکید کرد: وقتی به صورت شفاهی برای شرکت در مسابقات باشگاهی والیبال اعلام آمادگی کردیم هیچ مشکلی وجود نداشت اما بعد از نامه ارسالی از سوی فدراسیون، مدیریت شرکت از ما خواست که برنامه‌ها و اهداف خود را از حضور در این رقابت‌ها مشخص و اعلام کنیم. حالا هم منتظر نظر مدیریت در مورد برنامه‌های اعلام شده و حضور در مسابقات هستیم.

یاوری با یادآوری اینکه پتروشیمی در فصل گذشته رقابت‌های لیگ برتر به عنوان سیزدهم دست یافت، در مورد برنامه و اهداف این تیم برای حضور در مسابقات امسال گفت: به سکو و اینکه یکی از سه تیم برتر رقابت‌ها شویم، فکر نمی‌کنیم اما در عین حال نمی‌خواهیم در رده‌های پائینی جدول قرار بگیریم. می‎خواهیم به گونه‎ای در مسابقات شرکت کنیم که زنگ تفریح دیگر تیم‎ها نباشیم و در میانه رو به بالای جدول قرار بگیریم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه " در مجموع این احتمال وجود دارد که مدیریت شرکت مخالفتی با حضور تیم در رقابت‎ها داشته باشد؟"، اظهارداشت: بعید می‎دانم مخالفتی در این زمینه صورت بگیرد اما به هر حال هیچ احتمالی دور از ذهن نیست.

سخنگوی باشگاه پتروشیمی در مورد اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم والیبال این باشگاه و اینکه چه مذاکراتی در این زمینه انجام شده است، خاطرنشان کرد: صحبت‎هایی شده است اما نه به طور جدی؛ هیچ قراردادی هم ثبت نشده است. به هر حال تا زمانیکه تصمیم مدیریت شرکت مشخص نشود نمی‎توان مربی و بازیکنی را به خدمت گرفت و یا حتی به خاطر مذاکرات انجام شده کسی را معطل نگه داشت. منتظر مشخص شدن تکلیف تیم هستیم.

شاپور یاوری در مورد وضعیت تیم‎‏های بسکتبال و تنیس روی میز و تیم بانوان شطرنج باشگاه پتروشیمی نیز گفت: در مورد همه رشته‏ها برنامه‎های خود را به مدیریت شرکت ارائه کرده و منتظر تصمیم گیری او هستیم.