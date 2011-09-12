صاحبخانه ای که به ستوه آمد/ 300 هزار افغانی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، ملت ایران که حدود 30 سال میزبانی را برای برادران و خواهران افغانستانی خود به حد اعلا رسانده و حتی در سخت ترین شرایط جنگ و تحریم های گوناگون، هر آنچه در سفره داشت بدون ریا با میهمان خود تقسیم کرد و فراتر از آن حاضر به پذیرش سختی برای خود شد تا میهمان نگرانی نداشته باشد، انتظار داشت میهمان نیز حد و مرز خود را بشناسد و حرمت میزبان را نگه دارد و اگر مهربانی را باز نمی گرداند باعث ایجاد نگرانی و ضرر نشود.

در زمانی که کشور افغانستان به اشغال شوروی در آمده و جنگ های داخلی نیز این کشور را با بحران شدید مواجه و مردم را ناچار به مهاجرت کرده بود، جمهوری اسلامی ایران با گشودن مرزهای خود و ملت ایران با آغوش باز پذیرای برادران و خواهران مهاجر مسلمان افغان خود شدند.

لزوم بازگشت مهاجران به افغانستان/ از مهاجر جنگ زده تا مهاجر غیر قانونی

با گذشت زمان و استقرار حکومت قانونی و آغاز حرکت بازسازی و سازندگی افغانستان انتظار می رفت مهاجران افغان داوطلبانه برای شرکت در این حرکت جمعی به یاری هموطنان خود بشتابند و با بازگشت به کشورشان و استفاده از تجریبات و مهارت هایی که از برادران و خواهران ایرانی خود آموخته اند، همدوش و هم گام به بازسازی میهن شان مشغول شوند.

البته تعداد زیادی از خانواده های افغان داوطلبانه به موطن خود بازگشتند اما تعدادی نیز همچنان ماندگار شدند و سیل مهاجرت جدیدی به سمت مرزهای ایران باز شد و این بار نه به عنوان مهاجر جنگ زده بلکه به صورت غیرمجاز و برای کار و اندوختن سرمایه.

تاثیر منفی حضور افاغنه بر اشتغال و اقتصاد سیستان و بلوچستان

سیل جدید مهاجرت به علت اینکه بیشتر مهاجران، مجرد و جوان و برای اشتغال آن هم به صورت غیرقانونی به سمت ایران سرازیر شد معضلات و مشکلات اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی را با خود به همراه آورد و موجی از نگرانی و ناامنی و غیره را برای ملت ایران ایجاد کرد.

استان سیستان و بلوچستان به علت همجواری با افغانستان نخستین منطقه ایران اسلامی است که از روز نخست آغاز مهاجرت ها میزبان مهاجران و جنگ زدگان افغان بود و طی سه دهه گذشته همواره پذیرای مهمانان ناخوانده بوده است.

حضور اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز تبعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای مردم این استان به همراه داشته است.

سیستان و بلوچستان در این سال ها با مشکلات متعددی از جمله اشغال فرصت های شغلی، ناامنی، ورود مواد مخدر، اقلام ضد فرهنگی، قاچاق کالا و خروج مواد سوختی، آرد، نان و سایر اقلام ضروری و مایحتاج زندگی را ناشی از حضور اتباع بیگانه، شاهد بوده است.

مهاجرت غیر قانونی سر منشاء معضلات اجتماعی و فرهنگی

تعدادی از مردم سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفتند: میهمانان ناخوانده طی سال های گذشته با ورود غیرقانونی به خاک جمهوری اسلامی نه تنها فرصت های متعدد اشتغال را گرفته اند بلکه با حضورشان بخش عمده ای از یارانه های دولتی را مصرف کردند و هیچگونه مالیات و عوارضی پرداخت نکردند و سرمنشا ناهنجاری های اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی بوه اند.

استان سیستان و بلوچستان با حدود 290 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان و حدود هزار کیلومتر با کشور پاکستان طی سال های متمادی با حوادث ناامنی، تروریستی قاچاق مواد مخدر و کالا و تبعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از حضور اتباع بیگانه و بی ثباتی و سایر مشکلات موجود در مناطق مرزی دو کشور همسایه مواجه بوده است.

مشکلات موجود در این دو کشور همسایه شرقی مانند ناامنی و فقدان حداقل شرایط معیشتی لازم باعث هجوم اتباع بیگانه به خاک جمهوری اسلامی ایران را تشدید کرده است.

تامین امنیت، زندگی و معیشت بهتر هدف اصلی مهاجران افغان و پاکستانی به خاک ایران است که ورود غیرمجاز و قانونی نبودن آن، افزون بر تحمیل هزینه های هنگفت بر دولت در بخش های مختلف، معضلات متعددی را به لحاظ آسیب های اجتماعی، قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر در کشور ایجاد می کند.

شیوع بیماریهای واگیردار توسط افاغنه

یکی از شهروندان زاهدانی می گوید: رافت و عطوفت نظام جمهوری اسلامی ایجاب می کرد که میزبان مهاجران افغان باشد اما متاسفانه بعضی از میهمان از این مهربانی سوء استفاده کرده و بدون در نظر گرفتن حق همسایگی و میزبانی، به منافع شخصی و گروهی خود فکر می کنند.

وی که خود را عبدالله شه بخش معرفی کرد افزود: دشمنان جمهوری اسلامی نیز با استفاده از این قبیل افراد مشکلات متعدد امنیتی، ایجاد اختلاف و امثال آن را برای ملت ایران بوجود آوردند.

اتباع بیگانه که به صورت غیرقانونی در مرزهای کشور تردد می کنند سر منشا ورود انواع بیماری های واگیردار می شوند و تاکنون نیز صدمات زیادی از این طریق وارد کردند.

همچنین سکونت غیرقانونی آنان در حاشیه های شهرها، استفاده از امکانات شهری و تصرف زمین به طور غیرقانونی، مشکلات متعددی برای مردم و مسئولان به همراه آورده است.

300 هزار افغانی در سیستان و بلوچستان!

بر اساس آمارهای منتشر شده، تا دو سال پیش حدود 500 هزار تبعه بیگانه مجاز و غیرمجاز در سیستان و بلوچستان زندگی می کردند.

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری سیستان و بلوچستان در یکی از مصاحبه هایش در گفتگو با برخی رسانه ها گفته بود: بنا بر آمار دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، جمهوری اسلامی بدون دریافت کمک از سازمان ها و نهادهای بین المللی روزانه معادل پنج میلیون دلار برای اتباع خارجی هزینه می کند.

محمد امیر شهرکی افزود: تا پایان بهمن ماه سال 88 بیش از 70 هزار تبعه خارجی مجوزدار و 300 هزار تبعه غیرمجاز در این استان زندگی می کردند.

وی گفت: خروج اتباع بیگانه مجوزدار از اواخر سال 87 در استان عملیاتی شد و آخرین مهلت قانونی اتباع مجاز براساس مصوبه شورای امنیت کشور برای خروج از سیستان و بلوچستان تا پایان بهمن ماه سال 88 اعلام شد که با پایان مهلت قانونی، حضور اتباع بیگانه مجاز نیز در استان غیرمجاز محسوب و برابر قانون با آنان برخورد شده است.

وی بیان داشت: با مشخص شدن 10 استان معین، 34 هزار تبعه بیگانه مجوز دار که تا پایان مهلت قانونی خود را معرفی کرده بودند به دیگر استان های کشور منتقل شدند.

120 هزار تبعه بیگانه از سیستان و بلوچستان خارج شدند

مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری سیستان و بلوچستان افزود: از زمان اجرای طرح و برخورد با اتباع بیگانه تا اواخر سال گذشته بیش از 120 هزار تبعه غیرمجاز از استان ترد شده اند.

وی گفت: با نگاهی به تاریخ خواهیم دید که مرزهای جمهوری اسلامی ایران در راستای اهداف انسان دوستانه طی 31 سال گذشته روی برادران مسلمان افغان باز بوده و این نشان می دهد ایران در زمینه کمک به اتباع افغانستان فراتر از وظیفه عمل کرده است.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران درزمینه برخورد با اتباع مجاز افغان و دیگر ملیت ها، مانند شهروندان خود عمل کرده و این مسئله به دلیل حس انسان دوستی ایرانیان و تعهدات مذهبی است که مسلمانان این کشور دارند.

خروج اتباع بیگانه موجب کاهش هزینه مسکن شد

شهرکی افزود: آثار مثبت طرد اتباع بیگانه در استان از زوایای مختلف مشهود است به طوریکه خروج اتباع افغان تاثیر بسزایی در کاهش هزینه های خرید مسکن و اجاره بهای آن گذاشته که سبب کم شدن بار زندگی بر دوش جوانان ایرانی شده است.

بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی، استان سیستان و بلوچستان به علت موقعیت جغرافیایی برای سکونت اتباع خارجی ممنوع اعلام شده است.

به گفته برخی مسئولان دست اندرکار، قوانین بسیار خوبی برای جلوگیری از حضور اتباع بیگانه در استان مصوب شده که جریمه های سنگین و همچنین معرفی به مراجع قضایی برای اجاره دهندگان خانه و مغازه به آنان، از جمله این قانون است.

کسانی که واحدهای مسکونی خود در استان را به اتباع غیرمجاز اجاره دهند ضمن پیگرد قانونی، برق و آب منزلشان قطع می شود.

100 هزار فرصت شغلی در اختیار افاغنه

مدیر کل کار و امور اجتماعی سیستان و بلوچستان نیز تبعات حضور اتباع بیگانه بر بازار کار استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: حضور اتباع بیگانه به ویژه افاغنه در داخل استان به عنوان نیروی کار ارزان، سبب افزایش بیکاری مردم و بالا رفتن نرخ آن شده و فرصت‌های شغلی زیادی را از هموطنان ایرانی گرفته بود.

محمد عرب کنگان قبلا به رسانه ها گفته بود: 100 هزار فرصت شغلی توسط اتباع غیر مجاز در سیستان و بلوچستان اشغال شده بود.

وی استفاده اتباع بیگانه غیرمجاز از یارانه‌های دولتی از جمله نان، آرد، برق، آب و... را به عنوان یک تهدید اقتصادی عنوان و بیان داشت: پرداخت نکردن مالیات از سوی آنان یکی از مشکلات و معضلات اقتصادی این استان است که ضربه های اقتصادی زیادی را به بدنه کشور وارد می کند.

با اجرای قانون ممنوعیت سکونت اتباع خارجی در سیستان و بلوچستان، تعداد زیادی از آنان به صورت داوطلبانه به کشورشان و یا استان های عمقی ایران عزیمت کردند و تعدادی نیز توسط ماموران انتظامی و سایر دستگاه های دست اندرکار از این استان طرد شدند.

با خروج اتباع بیگانه، زمینه اشتغال برای نیروهای کار ایرانی در این استان فراهم و اوضاع امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز بهبود یافت.

به منظور آگاهی از وضعیت اجرای طرح طرد اتباع بیگانه از سیستان و بلوچستان خبرنگار مهر در تلاش برای گفتگو با مسئولان دست اندرکار است که در صورت موفقیت، حاصل این گفتگو ها متعاقبا در قسمت بعدی گزارش به آگاهی مردم عزیز می رسد.