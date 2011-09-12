عراق نخستین کشوری است که در آن بیداری اسلامی رخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر، "دکتر ابراهیم جعفری “یکشنبه 20 شهریور 1390 در اجلاس عصرگاهی مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت: بیداری اسلامی مسأله ای است که باید همواره از آن حمایت کرد چرا که زمانی که رهبران انقلاب رحلت می کنند باید انقلاب به راه خود ادامه دهد همان گونه که پس از رحلت امام خمینی انقلاب اسلامی ایران در اعماق قلوب مردم نفوذ کرده بود و ادامه یافت.

ابراهیم جعفری افزود: حضور نمایندگان بیش از صد کشور در این همایش خود از برکات رهبری امام خمینی و امام خامنه ای است. ما باید این همایش را به محلی برای رفع همّ و غم شیعیان و به طور کلی پیروان اهل بیت(ع) تبدیل کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما باید حکومت مهدوی را برای شیعیان تبیین کنیم و به آنها بگوییم که ظهور امام غایب یک رکن اساسی در شیعه است.

ابراهیم جعفری با بیان اینکه پیروان اهل بیت باید از امام خود پیروی کنند و بدانند که تسلیم امام معصوم خود باشند، افزود: اطاعت از امام معصوم می تواند جنگ میان حق و باطل را به سود حق به پایان برساند.

جعفری گفت: ما نمی خواهیم هیچ کشوری در امور داخلی مان دخالت کند ولی از سویی هم نمی خواهیم که از دنیا جدا باشیم، ما با قدرت اعلام می کنیم در کنار انقلاب بحرین و شیعیان این کشور هستیم. حاکمان بحرین نیز بدانند دیگر آن زمانی که صدای مردم را خفه می کردند گذشت، الان دوران ارتباطات است.