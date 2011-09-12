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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

همزمان با دهه کرامت/

سومین نمایشگاه "هشت بهشت" بر پا می شود

سومین نمایشگاه "هشت بهشت" بر پا می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره امور هنرهای تجسمی خراسان رضوی گفت: سومین نمایشگاه فرهنگ رضوی با نام "هشت بهشت" برگزار می شود.

هادی منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هنرمندان هنرهای تجسمی خراسان رضوی می توانند آثار خود را در رشته های نقاشی، پوستر، خوشنویسی، نگارگری در تاریخ 30 تا 31 شهریور ماه به دبیر خانه "میرک" تحویل دهند.

دبیر سومین نمایشگاه هشت بهشت اذعان داشت: اندازه و تکنیک آثار ازادوموضوع بخش خوشنویسی فرهنگ رضوی و موضوعات مرتبط و نیز موضوع پوستر نام و القاب امام رضا(ع) پایتخت معنوی ایران و زیارت است.

وی یادآور شد: این نمایشگاه از سوی معاونت امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، کانون هنرمندان خراسان، در نگارخانه های معتبر استان همزمان با دهه کرامت برگزار می شود.

منفرد در ادامه افزود: نمایشگاه مذکور از تاریخ 9 تا 17 مهرماه برگزار می شود.

نمایشگاه تذهیب و نگارگری در نگارخانه "امیر شاهی" سبزوار از 9 تا 14 مهر ماه و "پارسه" مشهد 11 تا 17 مهر ماه برگزار می شود.

همچنین نمایشگاه نقاشی در نگارخانه "میرک" 10 تا 17 مهر و نگارخانه "آرمتین" 9 تا 14 مهر برگزار می شود.

نمایشگاه خوشنویسی  نیزدر نگارخانه رضوان 9 تا 14 مهر ماه و نمایشگاه پوستر در نگارخانه "آسمان" 10 تا 17 مهر و نگارخانه "سیاوشان" هم11 تا 17 مهر ماه برای بازدید عموم افتتاح می شود.

کد مطلب 1405361

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